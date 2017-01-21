Vali Altıparmak’tan Pasvak’a ziyaret

Pasvak Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, Üyeler Kerim Çıralı, Nafiz Öz, Süleyman Öztürk ve Abil Çetin tarafından karşılanan Vali Altıparmak, PASVAK’ın her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırdığı bölümleri gezdi.

Vali Dr Ahmet Altıparmak burada Prof. Dr. Bülent Topuz’dan bilgi aldı. Topuz; Vakfın 215 düzenli bağışçısı bulunduğunu ve her gün bin 200 kişiye iki öğün yemek ulaştırdıklarını söyledi.

PASVAK’ın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Vali Altıparmak, öncelikle düzenli bağış yapan hayırseverlere teşekkür etti. Özellikle soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmanın önemine değinen Vali Altıparmak; “Burada; 215 düzenli bağışçımız ve bunların yanı sıra bağışta bulunan hayırseverlerimizin desteğini arkasına alarak büyük bir gönüllüler ordusu oluşturulmuş. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” dedi.