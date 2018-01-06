Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Vali Civelek’ten muhtarlara ziyaret

Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl ve İlçeleri Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dernek binasına gelişinde Vali Esengül Civelek’i Muğla İl ve İlçeleri Derneği Başkanı Hayrettin Akay ve dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette yaptığı açıklamada muhtarların önemli bir kamu görevini yürüttüğünü belirten Vali Civelek, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek için yoğun çaba sarf eden muhtarlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Muhtarlarımız devletle vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Akay, Vali Esengül Civelek’e teşekkür ederek, dernek olarak yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni Keysan yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni Keysan yakalandı

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Film değil tamamen gerçek! İşte dünyanın en ölümcül keskin nişancıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Beklenmedik şok olay! İşte MİT'in göndermiş olduğu çok gizli hediye...

Beklenmedik şok olay! İşte MİT'in göndermiş olduğu çok gizli hediye...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA