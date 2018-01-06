Vali Civelek’ten muhtarlara ziyaret

Dernek binasına gelişinde Vali Esengül Civelek’i Muğla İl ve İlçeleri Derneği Başkanı Hayrettin Akay ve dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette yaptığı açıklamada muhtarların önemli bir kamu görevini yürüttüğünü belirten Vali Civelek, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek için yoğun çaba sarf eden muhtarlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Muhtarlarımız devletle vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Akay, Vali Esengül Civelek’e teşekkür ederek, dernek olarak yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.