Vali Demir ve eşi şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Salim Demir, “Şehitlerimizin kutsal emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Devlet olarak ailelerimize yapmamız gereken her türlü görevi yerine getiriyoruz. Vatanımız ve mukaddes değerlerimiz için canını çekinmeden feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi. Ziyaretleri sırasında Vali Salim Demir ve eşi Nezahat Demir’e, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder, İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek eşlik etti.