Vali Demir ve eşi şehit ailelerini ziyaret etti
Vali Salim Demir ve eşi Nezahat Demir, Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kara, Şehit P. Er Ali Demirdağ ve Tankçı Er Ahmet Yılmaz’ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Vali Salim Demir, “Şehitlerimizin kutsal emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Devlet olarak ailelerimize yapmamız gereken her türlü görevi yerine getiriyoruz. Vatanımız ve mukaddes değerlerimiz için canını çekinmeden feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi. Ziyaretleri sırasında Vali Salim Demir ve eşi Nezahat Demir’e, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder, İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek eşlik etti.
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