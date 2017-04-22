Vali ile değerlendirme toplantısı

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un konuşmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri programlar çerçevesinde okullarda uygulanan projeler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Programların önemine değinen Vali Dr. Ahmet Altıparmak, proje uygulayan okul yöneticilerine teşekkür ederek, yetim ve öksüz çocuklarla anne-babası ayrı çocuklarla özel olarak ilgilenerek topluma kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Babası olmayan bir öğrencinin erkek bir öğretmen ile annesi olmayan bir çocuğun da bayan bir öğretmen ile eşleştirilerek yakından ilgilenilmesinin, sorunlarının dinlenmesinin önemli olduğunu kaydeden Vali Altıparmak, bu öğrencilerin topluma kazandırılmasındaki çabanın altını çizdi. Herkesin bunu zorlama olarak değil, kendisine görev edinerek verimli olabileceğini vurgulayan Vali Dr. Ahmet Altıparmak, bu konuda her kesime büyük görevler düştüğünü söyledi.