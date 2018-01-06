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Vatandaşa sıcak çorba ikramı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mobil Aşevi ile Bağlar Sokağı’ndaki vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Soğuk kış gününde sabah namazı sonrası Büyükşehir tarafından yapılan ikram, vatandaşların içini ısıttı.

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Sosyal belediyecilik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sabah namazları çıkışında sıcak çorba dağıtımlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi aracılığıyla yapılan sıcak çorba dağıtımı tüm ilçelerde yapılacak. İlk çorba dağıtımı Kayabey Mahallesi’nde bulunan Semt Pazarı yanında gerçekleştirildi. Sıcak çorbalar yaklaşık bin vatandaşa ikram edilirken dağıtım sırasında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının yer aldığı broşürlerde verildi. Ayrıca Beyaz Masa ekipleri de vatandaşların sorun ve dileklerini dinledi. 

MUHTARLA MAHALLE GEZİSİ 

Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen de katıldı. Vatandaşlara çorba ikramında bulunan Özen, daha sonra semt pazarını ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi. Başkan Özen, Kayabey Mahallesi Muhtarı Bilgi Sevinç’i ziyaret ederek mahalle hakkında bilgiler aldı. Muhtar Sevinç ile mahalle kahvelerini de tek tek ziyaret eden Özen, vatandaşlarla sohbet etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Ocak Pazar Günü Gümüşçeşme, 9 Ocak Günü Salı Pazarı’nda, 11 Ocak günü ise Hacıilbey Mahallesi’ndeki semt pazarında sıcak çorba dağıtımı yapılacak. Büyükşehir ekipleri tüm ilçelerdeki pazar yerlerinde vatandaşlara ay boyunca sıcak çorba ikramında bulunacak.

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