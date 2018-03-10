Vatandaşın hayali gerçek oluyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, TOKİ Başkanı ile birlikte 2 bin 500 konutluk projenin hem ilk etabı olan 679 konut, 22 iş yeri, 16 derslikli ilkokul, 16 derslikli ortaokul, cami ile altyapı ve çevre düzenleme işi çalışmaları hem de ikinci etap alanında incelemelerde bulunduklarını söyledi.Uğurlu, “Çambel-Akalan mevkiinde ilk olarak alan çalışmaları başladı. Alan çalışmalarının bitmesi ile birlikte inşaat çalışmalarımız start aldı. TOKİ Başkanımız ile birlikte inşaat çalışmalarını inceledik. Bizim ve Kemalpaşalı hemşehrilerimizin hayali olan bir projenin daha hayata geçmesi bizleri oldukça sevindirdi” dedi.

MAHALLE KONSEPTİ

Toplamda 2 bin 500 konutun etap etap yapılacağını vurgulayan Başkan Uğurlu şunları söyledi: “Mahalle konseptinde tasarlanan projeyle konutların yanı sıra iş yerleri, okulları, spor ve oyun alanları, parkları, peyzajıyla kaliteli bir yaşam alanı oluşturuldu.”