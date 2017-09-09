Viyana tren biletleri SunExpress’te

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’inCity Airport Train (CAT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, İzmir ve Antalya’dan gerçekleştirdiği Viyana uçuşlarında Viyana tren bileti satılacak. İzmir ve Antalya’dan Viyana’ya uçan yolcular artık tren biletlerini, vakit kaybetmeden, uçuş esnasında satın alabilecekler. Son yıllarda misafirlerine verdiği hizmeti kişiselleştirme stratejisi izleyen SunExpress, artık misafirlerine, yolculuklarına başlamasından çok önce, online rezervasyon sitesi SunExpress.com üzerinden ihtiyaç duydukları, istedikleri hizmeti belirleme ve satın almalarını sağlayarak, kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor.