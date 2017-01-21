Volt Motor 30 yaşında

VOLT Motor rekabet avantajı elde edebilmek için; Ar-Ge, inovasyon, hız, kalite entegrasyonu ve modernizasyon çalışmaları ile tüm süreçlerinde “operasyonel mükemmelliği” hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sadi Sancak’ın üstlendiği VOLT Motor, 2017 yılında 30. yaşını kutlayacak. 2017 yılına yeni hedeflerle adım atacak olan VOLT Motor, yeni yatırımlar ve projelerle büyüyecek. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki VOLT Motor fabrikasına bir tanıtım gezisi düzenlendi. Gelecek hedeflerinin paylaşıldığı ve üretim aşamalarına yönelik tanıtım gezisine Saya Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Volt Motor Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sancak ile Volt Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe katıldı.

YÜZDE 30 BÜYÜDÜK

Saya Grup’un kuruluşunu ve bugünkü durumu hakkında bilgi veren Saya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Sancak, günümüzde 3 bin kişinin grup bünyesinde çalıştığını söyledi. Volt Motor ile ilgili de kısa bilgiler veren Sancak, 2011 yılında Saya Grup bünyesine dahil olan Volt Motor’a 5 yıl içinde 50 milyon dolarlık yeni teknoloji, kalite ve kapasite artışına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirtti. Sancak, “Üretim alanımızı da yüzde 30 büyüterek 45 bin metrekareye çıkarırken, çalışan sayımızı da arttırdık” dedi.

Yatırımlara devam ederek, üretim kapasitesini daha da arttırmak istediklerini anlatan Mesut Sancak, “Bu amaçla 2017 yılında 20 milyon TL’nin üzerinde ek yatırım yapmayı planlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere; Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere de yöneleceğiz. Volt Motor olarak 30. Yaşımızda, üretimimizin yüzde 30 oranında ihracat yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

VOLT Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe,1987 yılından itibaren İzmir’de faaliyet gösteren şirketin, ‘sürdürülebilir karlı büyüme’ felsefesiyle devam eden kurumsal geçmişini şöyle özetledi: “Bulunduğu her sektörde lider kuruluşlardan biri olmayı hedefleyen Saya Grup şirketlerinden biri olan VOLT Motor, 2011 yılında Saya Grup bünyesine dahil oldu. Bugüne kadar 50 Milyon USD’lik yeni teknoloji, kalite ve kapasite artışı yatırımı yapıldı. 2011 yılından bu yana üretim alanını yüzde 30 büyüterek 45 bin m2’ye çıkarırken, çalışan sayısını 5 kat arttırdı. Bugün 600 çalışanı ile hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar ile ilerliyor. Yaptığı yeni teknoloji yatırımları ve ar-ge çalışmaları neticesinde bugün 63 gövdeden (küçük motor) 315 gövdeye (büyük motor) ve 200 kW güçteki ürün gamına ulaşıldı. Bunun yanında son altı yılda ciroda 5 kat büyüme gerçekleştirildi. Yatırımlara devam ederek, üretim kapasitesini daha da arttırmak istiyoruz. 2017 yılında üretim kapasitemiz 1 milyon adet (2 milyon kW) genel maksatlı motor olacak. Satış grafiklerinde de üretim hedeflerine uygun bir yükseliş izleyeceğiz. Yurt içi pazardaki büyümeye paralel olarak, yurt dışı pazarlarda da varlığımızı etkin bir şekilde arttıracağız. Bunun için hedef pazarlarda sağlam adımlar atıyoruz.”

TURQUALITY VE EFQM İLE SEKTÖRDE İLK OLDUK

VOLT Motor olarak iş süreçlerinde etkin ve verimli olup, bunu da sürdürülebilir kılmak üzere; Turquality ve Kal-Der öncülüğündeki mükemmellik yolculuğuna devam ettiklerini belirten Çimentepe, “2017 yılı Temmuz ayında Turquality’de bir üst lige, yani Şampiyonlar Ligi’ne çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için operasyonlarımızı sürdürüyoruz, dersimize çalışıyoruz. Sektörümüzde “Turquality” programında yer alan şirket henüz yok. İnşallah biz ilk olacağız. EFQM’den aldığımız Mükemmellik seviyesinde 3 yıldızımızı, ilk etapta 4 yıldıza çıkarmayı ve akabinde de EFQM ödüllerini almayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye’de elektrik motoru denilince akla ilk gelen MARKA olmak” diye konuştu. 3

2023’TE ‘POWERED BY VOLT’ HEDEFİ

VOLT Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe, “Merhum Abdülrezzak Sancak ve kardeşlerinin Saya Grup bünyesine katarak geliştirdiği İzmir firması VOLT Motor; kazandığını yine burada teknolojiye dönüştürdü. İzmir’den kazandı, İzmir’de yatırıma harcadı. Bu anlayışla altı yılda, sektörün en önemli üreticisi konumuna geldi. Türkiye’de ilk ve tek olarak fabrikamızda IE4 verimlilik sınıfında motorlar üretilmektedir. Bu, motor sektöründe teknolojinin geldiği en üst noktadır. Hedefimiz 2023 yılında “her makinede bir VOLT Motor - Powered by VOLT” sloganımızı hayata geçirmektir” şeklinde konuştu.