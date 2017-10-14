Web-tapu ile artık işlemler daha kolay

Demir, vatandaşların bu uygulama ile birlikte taşınmaz bilgilerini görebileceğini ve taşınmaza ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebileceğini söyledi. Taşınmaz sahiplerinin artık Web-tapu sistemi üzerinden emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu dairesine başvuru yetkisi verebileceğinin altını çizen Av. Arsin Demir, ‹›Tapu müdürlüğüne gitmeden Web-tapu sistemi üzerinden gerekli tüm evraklar sisteme yüklenerek talep edilen işlem doğrultusunda süreç başlatılabilmekte. Yeni sistem ile hem vatandaşın işi kolaylaşacak hem de tapu müdürlüklerinde iş yoğunluğu azalacak» şeklinde konuştu. Taşınmaz sahiplerinin internet sistemine giriş yaptıktan sonra anlaştığı emlakçıya yetki verebileceğini ifade eden Demir, ‘’Emlakçı gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükleyecek. Başvuru işlemleri kısmında alıcı ve satıcı bilgileri girilip belgeler yüklenecek. Tapu müdürlüğü ekranına gelen bu bilgiler doğrultusunda alım-satım ya da diğer işlemler hazırlanmaya başlanacak ve vatandaşlara SMS yoluyla bilgi verilecek. Gerekli harç ödemeleri yapıldıktan sonra yine SMS ile randevu saati iletilecek..Alıcı ve satıcı tapu müdürlüğüne imza için giderken sisteme yüklenen tüm belgelerin asılları yanlarında olmak zorunda. İlgili tapu memuru sisteme yüklenen belgeler ile asıllarını karşılaştırdıktan sonra evrak asıllarını yine taraflara iade edecek’’ dedi.