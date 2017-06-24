Yaban kuşları emin ellerde

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, sağlık hizmetleriyle yaban hayatının korunmasına da destek veriyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayından bu yana 295 yaban kuşunun rehabilitasyon, bakım ve tedavisini yaptı. Belediye ekiplerince yaralı halde bulunan kuşların yanı sıra; Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü tarafından yönlendirilen ve vatandaşların Mavişehir’deki polikliniğe getirdiği kuşlar da koruma altına alındı.

DOĞAL YAŞAMA KANAT ÇIRPTILAR

Büyük çoğunluğu martılardan oluşan kuşlar arasında; karga, kumru, saksağan, güvercin ve kerkenez gibi türler de yer aldı. Çeşitli nedenlerle yaralanan ve hasta halde olan kuşlar ile ilk uçuş deneyimi sonrası düşen yavrular, sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal ortamlarına salındı. Müdahalelerin önemli bir kısmının vatandaşlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade eden yetkililer, yaralı hayvan ihbarı için 324 44 19 ve 324 44 39 numaralı telefonların aranabileceğini belirtti.

HER CANLIYA HİZMET

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Hayvan sevgisi ve hayvan haklarına saygı, bir toplumun çağdaşlık göstergesidir. Karşıyaka’da bu anlayışla çalışıyor, kentimizde nefes alan her canlıya hizmet ediyoruz. 3 yılda 40 bin hayvana sağlık hizmeti sunduk. Sadece kedi ve köpekleri değil, yaban hayatının parçası olan hayvan türlerini de uzman ekiplerimizle korumamız altına aldık. Karşıyaka’nın ve halkımızın hayvan sever kimliğine yakışan çalışmalara imza atmaya, tüm canlıların yaşam haklarına saygılı hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.