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Yağlı yeme haşlamadan vazgeçme

Özel Avrupa Derma Plus Dermatoloji, Estetik Kliniği Kurucusu Aslı Zengin, Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme konusunda daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Zengin, “Hepimiz için geçerli olan bazı önlemler var. İlk olarak,  porsiyonlarda sakın kontrolü kaybetmeyin. Yağlı etin kolesterol içeriği daha yüksektir. Bu yüzden bayramda yağsız eti ya da az yağlı olanları tercih edin ve aşırıya kaçmayın” dedi. 

 Kurban etlerinin kesinlikle hemen tüketilmemesi, buzdolabında birkaç gün bekletildikten sonra haşlama ya da ızgara yapılarak tüketilmesinin en sağlıklı yol olduğunu ifade eden Aslı Zengin, “Yeni kesilen kurbanlıkların etindeki sertlik pişirmede olduğu gibi sindirimde de zorluk yaratır. Etleri tek başına değil sebzelerle  pişirin. Etin kendi yağını kulanın” diye konuştu. 

DİYETİ BIRAKMAYIN

Et kesiminde kullanılan kesme tahtasının ise daha sonra genelde meyve ve sebzeler için de kullanıldığını hatırlatan Zengin, bunun da büyük bir hata olduğunu söyledi. Zengin, “Hijyeni hiçbir zaman elden bırakmayın” uyarısı yaptı. Yüksek tansiyon, kalp-damar, mide veya şeker hastası olanlar ile obezlerin bu dönemde beslenmelerine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Zengin, “Bayram ziyaretlerinde birbirinden güzel sofralara konuk olacaksınız. Sakın, bayramda diyeti bırakmayın” dedi. 

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