Yamaç paraşütü deneme uçuşları
Türk Hava Kurumu Kuşadası Şubesi ve SHAK (Kuşadası Sivil Havacılık Kulübü) öncülüğünde, Kuşadası Belediyesi ve Ticaret odasının da destekleri ile Türk Hava Kurumu Pilotları tarafından Kuşadası’nda, yamaç paraşütü deneme uçuşları başladı.
TANITIMDA ETKİLİ OLACAK
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, turizm çeşitliliği açısından Kuşadası bölgesi için çok önemli olan yamaç paraşütü aktivitesini ve bu konuda öncülük eden Türk Hava Kurumu Kuşadası Şubesi ve SHAK’ı ilk günden itibaren desteklerini belirterek yöneticilerini tebrik etti. Akdoğan, Kuşadası’na artı değer katacak her türlü oluşumun yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi. Akdoğan, Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfalarından, yamaç paraşütü deneme uçuşlarında yaşanan güzellikleri anlatan bir de video hazırlatarak yayınladıklarını belirterek,”Sadece yamaç paraşütü yapmak için de ilçemize turist geleceğine inanıyoruz. Onun için tanıtımını şimdiden yapmaya başladık. Umarım tüm prosedürler en kısa zamanda tamamlanır ve yamaç paraşütü ilçemizde aktif hale gelerek, yaklaşan sezona yetişir” dedi.
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