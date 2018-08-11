Yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı binlerce turiste adrenalin yaşatıyor. Babadağ’daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz’in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunları pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Babadağ’ın zirvesinden yamaç paraşütüyle uçanların sayısı, geçen yılın ilk yarısına göre, 19 bin 583 artarak, 45 bin 575 olarak geçekleşti. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, uçuş sayılarındaki artışın sevindirici olduğunu belirterek, “Geçen yıl 117 bin uçuş oldu. Bu yıl Babadağ’da teleferik inşaatı olmasına rağmen uçuşlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 25 bin 982, bu yılın ilk yarısında ise 45 bin 575 kişi uçmuş. İnşaat alanı olmasına rağmen artış yaşanması Babadağ’ın öne çıktığını gösteriyor. Uçuş sayıları, her yıl artarak, devam ediyor” dedi.