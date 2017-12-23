‘Yarışma bana çok şey kazandırdı’
‘Zamansız’ temalı 8. Gelinlik Tasarım Yarışması’nda birinci olan Amor Gariboviç, “Bu yarışma bana çok şey kazandırdı. Çok iyi insanlarla çalışma fırsatı buldum. Farklı şekilde düşünmeye ve bunu tasarımlarıma yansıtmayı öğrendim” dedi.
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması, Türk moda dünyasına genç ve yetenekli yeni tasarımcıları kazandırmayı hedefeniyor. Geçen yıl 120 tasarımcının 380 eserle katıldığı ‘Zamansız’ temalı yarışmanın bu yılki teması ‘Şölen.’
Yarışma için üretilen ürünler, tasarımcının düşünsel zenginliği içinde bir şölene dönüşecek.
Yarışmanın geçen yılki birinci Amor Gariboviç, bu yıl IF WeddingFashion İzmir Fuarı-12. Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim Fuarı’nda performans defilesini düzenleyecek.
17 Ocak’taki defilesi için tasarımları üzerinde çalışan Gariboviç, performans özel defilesiyle profesyonelliğe de ilk adımını atacak. 3 senedir öğrencisi olduğu Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki sunumlara katıldığını söyleyen Amor Gariboviç, “Yarışma komitesinin yabancı yarışmacılara da katılım hakkı tanıması sayesinde, çok severek hazırladığım gelinlik tasarımlarımla yarışmaya katıldım” diye konuştu.
İNCİ GİBİ KOLEKSİYON
İtalyancada ‘İnci’ anlamına gelen ‘Perla’ isimli koleksiyonuyla performans defilesini gerçekleştirecek olan Gariboviç, “Yarışmaya katılırken hedefim kazanmak değil, finale kalmaktı. Deneyim kazanmak, çevre elde etmek istedim. Hırsım yoktu, en iyi şekilde koleksiyonumu hazırladım. Çok şık tasarımlardan oluşuyor. Gelinlikler de olacak, çok iyi kumaşlar kullanılıyor. İpekten, el işlemeli kumaşlar kullanıyorum” dedi.
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