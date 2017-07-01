Yaşam bu işte

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki en önemli yatırımları arasında yer alan Sosyal Yaşam Kampüsü’nden yaşı 90’a yaklaşan huzurevi sakinleri ile henüz altı yaşındaki spor okulu kursiyerleri buluşuyor. Çocukların neşe ve enerjisi, kampüsün deneyimli konuklarına ayrı bir yaşam kaynağı oluyor.

İki nesil bir arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği bu dev tesisin en önemli bölümünü oluşturan huzurevi, sahip olduğu konfor ve donanımıyla 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Üstelik yeni huzurevi, sakinlerine doğayla iç içe, gençlerle ve çocuklarla birlikte olabilecekleri bir ortam sunuyor. Öyle ki, yaşamlarını sürdürmek üzere yerleştikleri Sosyal Yaşam Kampüsü’nde gezintiye çıkan huzurevi sakinleri, bir anda kendilerini spor yapan minikleri izlerken bulabiliyor. Çocukların neşe dolu kahkahaları ve hiç tükenmeyen enerjileri, onların sakin yaşamlarına farklı bir renk katıyor.