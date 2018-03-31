Yaşlıların bakımı liseli gençlerden

Lise müdürü İsmail Koca, “Proje kapsamında okulumuzda açık olan alanlardan yiyecek içecek ile konaklama ve seyahat hizmetlerinde eğitim gören öğrencilerimiz okulumuzun bulunduğu mahallede ihtiyacı olan sakinlere ev temizliği ve öğlen yemek ikramında bulunmaktadır. Mahalle ile öğrencilerimizi kaynaştırarak mahallemizin ve öğrencilerimizin daha çok gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde artı çalışmalarda yaparak mahallemize fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Mahalle muhtarımızla birlikte ihtiyacı olan yaşlı ve fakir olan ailelerimize öğlenleri yemek ve temizlik hizmetleri sunarak şu anda 12 ailemize ulaşmış durumdayız “ dedi.

TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM

1. Sakarya Mahalle Muhtarı İhsan Tonga ise, “Okulumuzun bu güzel projesinden dolayı müdürümüze ve emeği geçen her arkadaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu projenin sürekliliği olur. Mahallemiz ve okulumuz için hayırlı olsun” diye konuştu. 84 yaşındaki Hatice Şen’in evine giderek temizliğini gerçekleştiren kat hizmetleri bölümü öğrencisi Kübra Karagöz, «Yaşlıların mutlu olması bizim de mutlu olmamız demektir. Onları mutlu görünce biz de daha çok seviniyoruz” diye konuştu.

BİZİM DE YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR

Kat hizmetleri bölümü öğrencisi Ömer Faruk Gülmez ise, “Okulumuz böyle bir proje yaptığı için gayet mutluyuz, yaşlı annelerimizi dedelerimizi sevindirdiğimiz için mutluyuz ve devamını dileriz. Onların yüzündeki mutluluğu gördükçe bizim de yüzümüz gülmeye devam eder” şeklinde konuştu.