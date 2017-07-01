Yaz Bilim Kampında sertifika heyecanı
Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde gerçekleşen Dost Bilim Evi etkinliklerinde ‘Yaz Bilim Kampı’na katılan öğrenciler sertifika heyecanı yaşadı. Dört gün boyunca katıldıkları temel bilim etkinlikleriyle bilim dünyasını keşfeden çocuklar, sertifika töreninin ardından öğrendiklerini hazırladıkları sergi ile aileleriyle paylaştı.
Bornova Belediyesi’nin Dost Bilim Evi etkinlikleri yaz döneminde de devam ediyor. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Yaz Bilim Kampı’na katılan çocuklar eğitimlerini tamamladı. Kampa katılan 50 öğrenci Temel Bilim eğitimleri ile eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.
Eğitimlere katılan öğrenciler; fizik, kimya, astronomi, fosil bilim ve biyoloji eğitimlerinde yeni bilgiler ediniyor. Ayrıca teorik bilgilerin yanısıra deneyler yaparak bilim eğitimini pekiştiriyor. Öğrenciler ayrıca teorik ve pratik bilgilerinin eşliğinde çeşitli materyaller de hazırladı. Derslerde hazırladıkları materyalleri düzenlenen sergiyle ailelerine tanıtma imkanı da bulan öğrenciler aldıkları eğitimin karşılığını verdi. Eğitimin öncelikleri arasında en üst sırada yer aldığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “BELGEM’de 6500 çocuğumuza eğitim desteği veriyoruz. Dost Bilim Evi ve Genç Kaşifler gibi etkinliklerle bu rakamı 15000’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da Dost Bilim Evi çatısı altında düzenlediğimiz kuslara yaz döneminde de devam edeceğiz. Belgelerini alan öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm aileleri Bornova Belediyesi’nin etkinlerine katılmaya davet ediyorum ”dedi.
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