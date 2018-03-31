Yaza fit girmenin ipuçları

Son kiloların zor ve inatçı olduğunu belirten Kara, “Sen onlardan daha inatçı olursan kilolardan kurtulman mümkün. Kahvaltında mutlaka yumurtaya yer ver. Yumurta seni gün içerisinde seni tok tutacak ve diyet yapmanı kolaylaştıracak. Eğer ofis çalışanıysan öğle yemeğini çok abartmana gerek yok. Tok hissetmeyi seviyorsan, öğle öğününde bulunduracağın küçük bir kase çorba en iyi yardımcın olacak. Günler giderek uzuyor. Her zaman ara öğün yapmak zorunda değilsin fakat ikindi ara öğününü atlamamalısın. Tercih edebileceğin en fit besin 1 küçük kase az yağlı yoğurt ya da 200 ml kefir ile yanında tüketeceğin küçük boy taze meyve. Böylece hem sindirim sistemini düzenleyecek hem de iştah kontrolünü sağlayacaksın” diye konuştu.