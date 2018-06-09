Esnaf ziyareti sonrası Cumhuriyet Mahallesi’nde halkla seslenen Baybatur, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı eser ve hizmetlerin ortada olduğunu belirterek, “16 yıllık icraatlarının tecrübesiyle yeni dönemde ektiğimiz ekinlerin hasadını hep birlikte toplayacağız. Yeni dönem, ‘birlik, bereket ve bolluk’ dönemi olacak” dedi.

Ülkenin krize sokulduğu, milletin emeğinin kolayca heba edildiği bir sistem içerisinden, bugün geleceği gören, geleceğe umutla bakan, kendi ayakları üzerinde durabilen, öz güven sahibi bir ülke konumuna gelindiğine dikkati çeken, Murat Baybatur, “24 Haziran Türkiye’nin güçlü Hükümet ve güçlü Meclis ile teknoloji, hammadde ve genç dinamik düşünce gücünü arkasına alarak şahlanacağı tarihtir. Türkiye’nin kendi dönemini ulusaldan uluslararası arenaya taşıyacağı bir milattır” diye konuştu.