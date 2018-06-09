Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Yeni dönem birlik, bereket ve bolluk dönemi olacak

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Adayı Murat Baybatur, Akhisar’a çıkarma yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esnaf ziyareti sonrası Cumhuriyet Mahallesi’nde halkla seslenen Baybatur, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı eser ve hizmetlerin ortada olduğunu belirterek, “16 yıllık icraatlarının tecrübesiyle yeni dönemde ektiğimiz ekinlerin hasadını hep birlikte toplayacağız. Yeni dönem, ‘birlik, bereket ve bolluk’ dönemi olacak” dedi. 

Ülkenin krize sokulduğu, milletin emeğinin kolayca heba edildiği bir sistem içerisinden, bugün geleceği gören, geleceğe umutla bakan, kendi ayakları üzerinde durabilen, öz güven sahibi bir ülke konumuna gelindiğine dikkati çeken, Murat Baybatur, “24 Haziran Türkiye’nin güçlü Hükümet ve güçlü Meclis ile teknoloji, hammadde ve genç dinamik düşünce gücünü arkasına alarak şahlanacağı tarihtir. Türkiye’nin kendi dönemini ulusaldan uluslararası arenaya taşıyacağı bir milattır” diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA