Yeni hastanede mutlu sona doğru

Torbalı Belediye Başkan Adnan Yaşar Görmez tarafından “hayallerimden biri” dediği AK Parti İlçe Başkanlığı döneminde çalışmasını yürüttüğü, başkan seçilmesinin ardından da temelini attırdığı Torbalı Devlet Hastanesi’nde açılış için son hazırlıklar başladı.

İzmir-Aydın Karayolu üzerindeki Orman Fidanlığı bitişiğinde 70 dönümlük arsa üzerinde inşa edilen hastanenin mart ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılması bekleniyor. 7 kat üzerine 250 yatak kapasiteli olarak tasarlanan modern hastanede birçok ameliyatın yapılabilecek. 7 Temmuz 2014’te temeli atılan hastanenin Küçük Menderes Havzası’na hizmet vermesi amaçlanıyor.

Torbalı Belediye Başkan Adnan Yaşar Görmez, yaklaşık 50 yıldan beri kullanımda olan mevcut Torbalı Devlet Hastanesinin 180 bin nüfuslu ilçenin ihtiyacını karşılayamadığını belirterek, “Torbalı çok hızlı gelişen, büyüyen bir ilçemiz. İZBAN’ın Torbalı seferlerinin başlamasıyla merkez ilçe olduk. Bu nedenle; sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, sanayi gibi ilçemizin önceliklerine odaklandık” dedi. Başkan Görmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkezi hükümetimizle sağladığımız sağlıklı ilişkiler sayesinde uygulanabilinirliği yüksek onlarca projenin ilçemizde hayata geçmesine katkı sağladık. Bu sayede SGK binamızı tamamladık. Fetrek Çayı’nda 100 yıllık bir temizlik yaptık. Proje halen devam ediyor. Sadece tahsis yoluyla ilçemize 483 bin metrekarelik çok değerli alanlar kazandırdık. Belediyemizce tamamlaman Huzur Evi’ni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devrini sağladık. 25 dolayında okulun inşaatı devam ediyor ya da proje aşamasında. Torbalı kamu yatırımlarında altın dönemini yaşıyor. Sanayide olduğu gibi konut sektörünün İlçemize olan yoğun ilgisinin temelinde burada yaşam kalitesiyle birlikte iş olanaklarının artması yatıyor. Devlet hastanesi sağlık alanında önemli bir eksikliği giderecektir.”

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Devlet hastanesinin çevre düzenlemesiyle altyapı çalışmalarını yakından takip eden Torbalı Belediye Başkan Adnan Yaşar Görmez, olası su baskınlarına karşı alınan önlemleri yerinde inceledi. Bölgenin yoğun yağış aldığını, konumu itibariyle hastanenin olası risklere karşı şimdiden altyapısını sağlam hale getirdiğini belirten Başkan Görmez, “İnşaatın her aşamasını yakından izliyorum. Hastaneyi gördükçe, çalışmaları izledikçe motivasyonum daha da artıyor. Açılacak günü heyecanla bekliyorum” şeklinde konuştu.