Yeni kent merkezi olmaya aday

Torbalı ve çevresinin sanayi, tarım, ticaret gibi pek çok sektörü beslediğini kaydeden Özkaya, ilçenin farklı sektörlerden birçok yatırımcıya hitap ettiğini dile getirdi. Metrekare bazında arsa fiyatlarının istikrarlı bir artış sergilediğini ve yatırımcıların orta vadede karlı çıkacaklarına dikkat çeken Özkaya, bölgenin geniş ve düz arazi yapısının konut yatırımları açısından avantaj sunduğunu vurguladı. Büyükşehirlerde birden fazla kent merkezi olduğunu belirten Aydın Özkaya, bölgenin yapılacak şehir planıyla modern ve yeni kent merkezi olma özelliği taşıdığını sözlerine ekledi. Torbalı’nın son yıllarda gerek özel, sektör gerekse de kamu yatırımlarıyla büyük bir ivme yakaladığını anlatan Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahap Olgun ise ‘Cazip Kent Torbalı’ sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Torbalı’nın ulaşım altyapısının geliştiğini; demiryolu, otoban ve havayolu ulaşımıyla tercih edildiğini kaydeden Olgun, bölgede artan nüfusun ihtiyacına cevap veren 200 - 300 konutluk, zengin sosyal donatıları olan sitelerin faaliyete geçtiği bilgisini verdi. Yeni yatırımlarla bölgenin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Başkan Olgun, ilçenin üreten, istihdam sağlayan ve ekonomiye katkı sunan önemli bir merkez konumunda olduğunu sözlerine ekledi.