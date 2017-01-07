Yeni nesil hediyeler

Özel günlerin sonu gelmiyor. Her biri için ayrı ayrı hediye düşünmek, aramak, bulmak, karar vermek gerekiyor. Bol bol gezmek, araştırmak zevkli olduğu kadar yorucu bir süreç. Teknolojik gelişmeler yaratıcılığımızı kullanarak son derece özel ürünler ortaya çıkarmamıza olanak veriyor. Gün içinde kullanılan sıradan eşyalar biraz teknoloji biraz da yaratıcılık ile sevdiklerimize özgü eşyalar haline gelebiliyor. Yayınlanan çocuk kitaplarının ardından yazar Meltem Coşkungür, kitapları çocuklara özel hale getirebilmek için yaptığı çalışmaları bizlerle paylaştı. İki senelik ön çalışmanın sonunda kişiye özel kitaplar dünyasına yepyeni bir bakış getirecek, sadece Türkiye’de değil dünyada eşi benzeri olmayan projesini elovya.com internet sitesinde hayata geçirdi. Coşkungür, projesini şöyle özetliyor: “Amacımız kitapların kahramanının çocuklarımız olmasıdır. Çocukların fotoğrafları alınıyor ve çizerlerimiz tarafından resmediliyorlar. Ortaya çıkan çizimler ve isimlerini kitabımıza yerleştiriyoruz. Böylece kitabımızın kahramanlarından biri oluyorlar.”