Yenidoğan bebeklerde göz taraması

Özel Egepol Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Acar, yenidoğan bebeklerde görülen göz yaşarmasının polikliniklerde sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olduğunu söyledi.

Yenidoğanların doğumdan sonraki ilk aylar içinde artık göz polikliniklerinde muayene edildiğini belirten Op. Dr. Ebru Acar, bu taramanın doğumsal anomalisi olan çocukların daha erken tıbbi hizmete kavuşabilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yenidoğan bebeklerin göz taramasının Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı son kararlarla uygulanmaya başladığını hatırlatan Op. Dr. Ebru Acar, “Bu yolla bebeklerdeki görme azlıklarına, doğumsal katarakt, doğumsal göz tansiyonu ve doğumsal şaşılık gibi hastalıklara daha erken müdahale edilebiliyor ve hasta olan yenidoğanların görme oranlarında artış sağlanabiliyor. Yenidoğandaki göz yaşarmasının altında yatan nedenler, göz doktorunun basit bir el lambası muayenesi, retinoskopik bakısı ile ortaya çıkartılabiliyor” diye konuştu.

Özel Egepol Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Acar, bebeklerdeki yoğun çapaklanma ve akıntıya sebep olan en sık durumun, bebeğin annenin doğum yolundan aldığı patojen mikropların göze yerleşmesi ve gözde yoğun enfeksiyon meydana getirmesi olduğunu dile getirdi.

GÖZDE ENFEKSİYON YAŞANABİLİYOR

Op. Dr. Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum tıbbi olarak yenidoğan konjonktiviti olarak bilinir. Burada akıntı göz kapaklarını birbirine yapıştıracak kadar yoğun ve daha yeşil sarı görüntüdedir. Tek gözde veya çift gözde oluşabilir. Basit bakteri enfeksiyonları, genellikle çocuk doktorları tarafından uygulanan standart antibiyotikli damlalara 2-3 gün içinde yanıt verirler. Ancak kladmidya ve neisseria enfeksiyonları daha koyu yapışkan bir salgı yaparlar ve tedaviye daha geç yanıt verirler. Bu hastalıklarda tedavinin yaklaşık 2 - 3 hafta sürmesi gerekebilir. Böyle durumlarda çocuk doktorlarıyla birlikte çalışarak bebeğe sistemik antibiyotik verilmesi, bebeğin hastaneye yatırılıp tedavi edilmesi gerekebilir. Unutulmaması gereken bir başka nokta da, annenin doğum yolunun kontrolüdür. Bebeğe bu enfeksiyonun annenin doğum yolundan geçtiği düşünülürse, annenin de tedavisinin sağlanması önemlidir.”