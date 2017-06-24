Yerli ilaç sanayisine Ege Üniversitesi’nden önemli destek

SAYILI MERKEZLERDEN BİRİ

FAZ 1 klinik araştırmalar kapsamına giren ilaç adayı molekülün insanlarda ilk kullanım aşaması çalışmalarının ancak Sağlık Bakanlığı onaylı, ruhsatlı merkezlerde yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Göksel, “Bugüne kadar sağlıklı gönüllülerde 3 adet, hastalarda bir adet Faz 1 çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz” dedi. Göksel, geniş akademik kadrosu, sağlık bilimlerindeki yoğun bilgi birikimi, hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar için oluşturulmuş etik kurulları ve multi-disipliner laboratuvar olanakları ile Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de bu çalışmaları gerçekleştirecek sayılı merkezlerden biri olduğunu söyledi.