Yerli ilaç sanayisine Ege Üniversitesi’nden önemli destek
Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile yerli ilaç sanayisinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi’nin önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyleyen Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Göksel, bugün kadar 4 adet ilaç adayı molekülün FAZ 1 çalışmasının, muadil ilaç çalışmaları kapsamında da 65 Biyoeşdeğerlik Kliniği analizinin tamamlandığını söyledi.
SAYILI MERKEZLERDEN BİRİ
FAZ 1 klinik araştırmalar kapsamına giren ilaç adayı molekülün insanlarda ilk kullanım aşaması çalışmalarının ancak Sağlık Bakanlığı onaylı, ruhsatlı merkezlerde yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Göksel, “Bugüne kadar sağlıklı gönüllülerde 3 adet, hastalarda bir adet Faz 1 çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz” dedi. Göksel, geniş akademik kadrosu, sağlık bilimlerindeki yoğun bilgi birikimi, hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar için oluşturulmuş etik kurulları ve multi-disipliner laboratuvar olanakları ile Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de bu çalışmaları gerçekleştirecek sayılı merkezlerden biri olduğunu söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.