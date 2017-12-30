Yeşil bir gelecek için bin 448 fidan dikildi
Sürdürülebilirlik konusunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Henkel, Ege Orman Vakfı’nın işbirliğiyle İzmir’in Tire ilçesi ve köylerindeki okullarda çevre eğitimi verdi.
Henkel’in Sürdürülebilirlik Elçileri Serkan Çakar ve Özlem Şanlı Oyman tarafından hazırlanan projede; doğa, orman sevgisi, küresel ısınma ve orman yangınları konularında verilen eğitimin ardından, öğrencilerle birlikte 26 hektar alan üzerine oluşturulan koruya bin 448 fidan dikildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.