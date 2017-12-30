Yeşil bir gelecek için bin 448 fidan dikildi Sürdürülebilirlik konusunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Henkel, Ege Orman Vakfı’nın işbirliğiyle İzmir’in Tire ilçesi ve köylerindeki okullarda çevre eğitimi verdi.