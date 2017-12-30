Yeşil-Beyazlı yönetim Başkan Ergün ile buluştu

Yeşil-beyazlı kulübün bireysel ve takım branşlarında Manisa’yı başarıyla temsil ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Cengiz Ergün, sporcuları ve yönetimi kurulu üyelerini tebrik etti. Takım branşları ve bireysel branşlarla ilgili değerlendirmenin yapıldığı ziyarette söz alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Klüp Başkanı Mevlüt Aktan, “Futbolda sezonun ilk yarısını tamamladık. Futbol, basketbol ve voleybolda güzel galibiyetler kazandık. Diğer branşlarla ilgili de kendisine bilgi sunarak değerlendirme yapacağız” dedi. Bireysel ve takım branşlarında elde edilen başarılardan gurur duyduğunu belirten Başkan Ergün ise, “Her zaman sporcunun yanındayız. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.