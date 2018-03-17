Yeşilyurt’ta esnaf için yeni tesisler yapılacak

Argun, “Böyle bir kesimin temsilcileri olarak üyelerimize hizmet verirken toplumsal yararları da ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Örneğin odamız yeni binasına geçene kadar 5 yıl Karabağlar Kaymakamlığını hizmet binasında misafir etmiştir. Bundan sonra da Yeşilyurt’un ihtiyaçlarına hizmet veren tesisleri hayata geçireceğiz” dedi. Odayı ziyaret eden Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç’a yeni planlamalar hakkında bilgi veren Argun, “Bodrum katımızda düğün, toplantılar ve seminerler için kullanılan salonumuz yer alıyor. Giriş katımız oda ve kefalet kooperatifi hizmet merkezi. Diğer beş katımızı bir adet misafirhane ve lokal olarak dizayn edeceğiz. Karabağlar ilçesinde otel bulunmadığını tespit ettik. Misafirhanenin ilçenin önemli bir eksiğini gidereceğine inanıyoruz” dedi.