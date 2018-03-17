Yevmiye usulü çalışan kadınlar patron oldu

Onlar İzmir’in merkeze en uzak ilçesi Kiraz’da son dönem hızla yaygınlaşan istiridye mantarı üretiminin öncüleri. Evlerinin bir köşesinde oturup yokluktan dert yanmak yerine birlik olup aynı yola baş koyan Kirazlı kadınlar, ilçede adeta birer kahraman haline geldi.

KARANLIK ODADA AYDINLIK GELECEK

İstiridye mantarı üretme fikri, ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu arayan kadınların Büyükşehir Belediyesi’nin ilçedeki ‘Yerel Hizmetler Müdürlüğü’ ile temasa geçmesinin ardından oluştu. Tarım yapabilecek geniş arazileri, birikmiş sermayeleri yoktu. Bu nedenle kendilerine sunulan seçenekler arasından istiridye mantarı üretimine yönelmeyi tercih ettiler. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Kiraz Yerel Hizmetler Müdürlüğü ve Kiraz Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‹İstiridye Mantarı Yetiştirme Eğitimi’ başladı. Eğitimde aldıkları bilgiler doğrultusunda, evlerin karanlık odalarında, depolarında, kısacası bulabildikleri her uygun ortamda ilk tohumlar ekildi.

KOOPERATİF KURDULAR

Heyecan ve sabırla beklemeye başladılar ektikleri umut tohumlarının yeşermesini. Sonuç beklediklerinden de iyiydi. İlk ürünleri kısa sürede pazarlarda satarak gelire dönüştürdüler. Şimdilik aile bütçesine küçük bir katkı sağlayacak miktarda üretim yapsalar da hedefleri büyük. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun önerisi doğrultusunda Kırköy Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurdular. Şu anda 60 ortağı bulunan kooperatifin faaliyete geçmesi ile birlikte istiridye mantarına olan talep katlanarak artmaya başladı. İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından bile alıcıların ilgi alanına girdiler.

KOCAOĞLU’NDAN SEVİNDİREN ZİYARET

İlçede beklenen hızlı bir şekilde gelişen mantar üreticiliğini daha da büyütmek için gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çevrilmişken, yükselen destek taleplerine Başkan Kocaoğlu duyarsız kalmadı. Hiç ummadıkları bir anda köyü ziyaret eden Aziz Kocaoğlu, bir süre önce yaptığı kooperatifleşme çağrısına uyan üretici kadınlarla uzun bir görüşme yaptı. Kocaoğlu, kurulacak üretim tesisi konusunda kendisinden destek isteyen kadınlara, “Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeter ki siz istekli olun” diye konuştu.

EVİN ODASINDA ÜRETİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı yolda azim ve inançla yürüyerek gelir sahibi olan Kirazlı kadınlar, şimdi gelecek günlerden daha da umutlu.. Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Güler Özen şunları söyledi: “Kiraz’da iş olanakları kısıtlı olduğu için kadınlarımızın da çalışması gerekiyor. Bu projeyle kendilerine güvenleri geldi. Artık bizim de bir kazancımız var. Eğitimlere katılmak isteyen herkese de yardımcı oluyoruz. Kadınlarımız çok sevinçli, üretmeye başladılar. Her sabah kalkıp heyecanla mantarlarına koşuyorlar. Şu an herkes evinin bir odasına üretim yapmaya çalışıyor.”

Sadece kadın üyelerden oluşan kooperatifin ürettiği istiridye mantarlarına yurtdışından bile talep gelmeye başladı.