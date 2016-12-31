Yılbaşına özel iki günlük beslenme programı

Yılbaşı sofralarında kontrolün elde tutulmasını, abartıya kaçınılmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Mesüde Evirgen, “Bu gece en sağlıklı ve bizi mutlu edecek en güzel yemekleri porsiyon kontrolü yaparak tüketmemizde fayda var” dedi.

Bekleyen uzun sofralar, kalabalık yemeklerin kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Evirgen, “Onun neşesi ve mutluluğu içerisinde geçirebileceğiniz bir yemek mutlaka olmalı. Ama sonrasında pişman olmayacağınız şekilde tercihler yapmanızda da fayda vardır. Atıştırmalık, yağlı ve ağır kalorili yiyecekler, olmazsa olmaz ana yemekler, çeşit çeşit mezeler. Sofranın devamında kavrulmuş çerez türleri, meyve ve geceyi sonlandıran tatlı seçenekleri. Ancak kendinizi bu kısır döngünün içerisine sokmadan sağlıklı, lezzetli ve zengin bir yılbaşı sofrası da hazırlayabilirsiniz” dedi.

Vücudun kendini iyi ve rahat hissedeceği yemek tercihlerinin hazırlanabileceğine dikkat çeken Evirgen, “Akşama daha fazla yemek için lütfen gün boyu aç kalmayın. Sabahtan hafif beslenerek güne başlayın. Mutlaka ara öğün yaparak akşam yemeğine kadar meyve, diyet kraker ya da süt çeşitleri ile kendinizi akşama hazırlayın. Ana yemek olarak kırmızı et yerine mutlaka tavuk, balık ya da hindiyi tercih edin. Hızlı yediğiniz an kan şekeriniz yükselir ve daha fazla yemek yeme durumu ortaya çıkar, böylece vücutta yağ depolanması da artar” diye konuştu.

APARATİFLERE DİKKAT...

Hazırlanan mezelerin, sos ve içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Evirgen, “Mayonez, krema ya da doymuş yağlar(margarin, tereyağ) ile hazırlanmamış olan, kızartmadan uzak, sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanmış mezeleri tercih etmelisiniz. Yeni yıl günü, çoğunlukla sıvı ağırlıklı beslenmeye çalışın. Bitki çayları, ayran, kefir ve aromalı hazırlayacağınız sular size gün boyu eşlik edebilir. Böylece akşam alacağınız alkolünde etkisini vücuttan atmış olacaksınız” dedi.

BESLENME SEÇENEKLERİ

2017’NİN İLK GÜNÜ KALKINCA

2 su bardağı ılık limonlu su

KAHVALTI

1 kartvizit büyüklüğünde yağsız peynir yarım greyfurt yada 1 adet kivi bol yeşillik

7-8 adet zeytin

1 dilim tam buğday ekmeği

KUŞLUK

2 dilim ananas + 1 fincan yeşil çay

ÖĞLE YEMEĞİ

Çökelekli roka salatası

1 su bardağı ayran

ARA

1 su bardağı bol tarçınlı süt

AKŞAM

1 tabak dolusu zeytinyağlı sebze yemeği

1 su bardağı kefir mevsim salata

GECE

2 dilim ananas + 1 fincan bitki çayı