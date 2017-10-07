Yılmaz’dan Çoban’a maç öncesi ziyaret

Jeopark Kula Belediye Voleybol Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı Belediye Hizmet binasında ziyaret etti. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un selamlarını ileten Başkan Yılmaz, maç öncesinde başarılar diledi. Ligin durumu ve maçların konuşulduğu ziyarette Başkan Yılmaz; “Kula tanıtımı ve Kula’nın adının çeşitli platformlarda duyurulması, gençlerin spora ve sportif faaliyetlere özendirilmesi maksadıyla yürüttüğümüz sportif çalışmaların başında voleybol branşı geliyor. Ulusal ve uluslar arası arenada UNESCO Global Jeoparklar ağına dahil olan, Türkiye›nin ilk ve tek sertifikalı jeoparkını da içerisinde barından Kula’nın tarihi, kültürel ve turistik öğelerini gündeme getirmek için çıktığımız bu yolda Voleybol takımımız ciddi bir misyon üstlendi. Başarıyla yürüttükleri bu misyon çerçevesinde Efeler liginde mücadele ederek tanıtım ve reklamımızı yapıyorlar. İnşallah bundan sonrada başarılı sonuçlar alarak daha da iyi yerlere gelecekler. İlk günden bu yana Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun liderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını belirten Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Jeopark Kula Belediye Voleybol Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz’a maçta başarılar diledi.