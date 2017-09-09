Yöndem: Tarımsal üretim desteklenmeli

TÜİK tarafından açıklanan Ağustos 2017 Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10.68 seviyesine ulaşmasının, yapısal reformlar konusunda zamanın daraldığının bir göstergesi olduğunu belirten Yöndem, “Ne yazık ki yüksek enflasyon oranları, vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyor. TÜİK’in açıkladığı son rakamlar, artık bu soruna karşı yapısal reformları gerçekleştirmek için zamanımız kalmadığını gösteren bir alarm niteliğinde. Hükümetimizin iş dünyasını ayakta tutmak ve ekonomiyi canlandırmak için teşvikleri bulunsa da enflasyon sorunu ancak yapısal reformlar hayata geçirilerek çözüme kavuşturulabilir” dedi.

Enflasyon oranını oluşturan kalemler detaylı incelendiğinde en dikkat çekici değişimin gıda ve alkolsüz içeceklerde olduğunu belirten Yöndem, “Gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanan fiyat değişimi, üreticinin maliyetlerinin normalden kat kat hızlı artmasıyla direkt bağlantılı. Üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte, tüketiciye yansıyan maliyet de hızlı bir şekilde artıyor. Burada özellikle tarımsal desteklerin artırılarak tarımsal üretimin desteklenmesi büyük önem arz ediyor. Üreticimizin maliyetlerini düşürebilirsek, tüketicilerin bütçesini de koruyabiliriz. Her köşesi bir cennet olan ülkemizin topraklarında tarımsal üretimin artması birinci önceliğimiz olmalı” diye konuştu.