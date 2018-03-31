Yönetim danışmanlığı dünyada yükselen sektör

İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya çok sayıda Yönetim Danışmanı katılırken, ‹Başarı Kader mi› başlığıyla yapılan zirvede deneyimli iş adamları ve danışmanlardan başarı ve başarısızlık hikayeleri paylaşıldı. Yönetim Danışmanlığı’nın sorunları ve beklentilerinin de tartışıldığı zirvede firmalar açısından danışman kullanmanın önemine vurgu yapıldı.

SERTÖR MERCEK ALTINA ALINDI

Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Vural, bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısının geliştirilmesinde yüksek katma değer sağlayan kaldıraçlardan birinin de yönetim danışmanlığı olduğunu söyledi. Vural, “Bu bakış açısı ile yönetim danışmanlığı sektörü mercek altına alınarak 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında bir Çalışma Grubu kurulmuş, sektör sorunları arz ve talep yönlü olarak sektör oyuncularıyla birlikte değerlendirilmiş ve çözüm önerileri politika ve uygulama seviyesinde ortaya konmuştur. 2023 yılında dünyada 10 büyük ekonomisinden biri olma vizyonuna sahip ülkemizde, Yönetim Danışmanlığı’nı; kendi kamu kurumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilen, kamu fonlarını kullanan özel sektörün bu fonlardan tam ve doğru olarak yararlanmasını sağlayan, yakın coğrafyasına ve hizmet bedelleri yüksek gelişmiş ülkelere hizmet ihracı yapabilen bir sektör konumuna getirmek mecburiyetimiz vardır” dedi.

YÖNETİM DANIŞMANLARI VERİ TABANI OLUŞMALI

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da, yönetim danışmanlığının hem ülkemizde hem de dünyada yükselen bir sektör olduğunu ifade etti. Demirtaş, “Türkiye genelinde yönetim danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşları yetkinlikleri çerçevesinde bir araya getirmeyi hedefleyen veri tabanı oluşturmak istiyoruz. Doğru ve işinin ehli danışmanlara firmaların ulaşması için doğru adres Yönetim Danışmanları Dernekleridir” diye konuştu. İZTO 51. Komite Başkanı Ali Yılmaz da bir konuşma yaparken, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker ise başarılı iş adamlarının yanında her zaman akıllı danışmanları bulunduğunu ifade ederek, “Şirketin kuruluşundan büyümesine, yeniden yapılanmasından, kriz dönemlerinde alınacak önlemlere, küçülmeye kadar her durumda yönetim danışmanı şirketler için şart” şeklinde konuştu.