Yönetim danışmanlığı dünyada yükselen sektör
Yönetim Danışmanlığı Zirvesi’nin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, yönetim danışmanlığının hem ülkemizde hem de dünyada yükselen bir sektör olduğunu söyledi.
İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya çok sayıda Yönetim Danışmanı katılırken, ‹Başarı Kader mi› başlığıyla yapılan zirvede deneyimli iş adamları ve danışmanlardan başarı ve başarısızlık hikayeleri paylaşıldı. Yönetim Danışmanlığı’nın sorunları ve beklentilerinin de tartışıldığı zirvede firmalar açısından danışman kullanmanın önemine vurgu yapıldı.
SERTÖR MERCEK ALTINA ALINDI
Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Vural, bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısının geliştirilmesinde yüksek katma değer sağlayan kaldıraçlardan birinin de yönetim danışmanlığı olduğunu söyledi. Vural, “Bu bakış açısı ile yönetim danışmanlığı sektörü mercek altına alınarak 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında bir Çalışma Grubu kurulmuş, sektör sorunları arz ve talep yönlü olarak sektör oyuncularıyla birlikte değerlendirilmiş ve çözüm önerileri politika ve uygulama seviyesinde ortaya konmuştur. 2023 yılında dünyada 10 büyük ekonomisinden biri olma vizyonuna sahip ülkemizde, Yönetim Danışmanlığı’nı; kendi kamu kurumlarının ihtiyaçlarına cevap verebilen, kamu fonlarını kullanan özel sektörün bu fonlardan tam ve doğru olarak yararlanmasını sağlayan, yakın coğrafyasına ve hizmet bedelleri yüksek gelişmiş ülkelere hizmet ihracı yapabilen bir sektör konumuna getirmek mecburiyetimiz vardır” dedi.
YÖNETİM DANIŞMANLARI VERİ TABANI OLUŞMALI
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da, yönetim danışmanlığının hem ülkemizde hem de dünyada yükselen bir sektör olduğunu ifade etti. Demirtaş, “Türkiye genelinde yönetim danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşları yetkinlikleri çerçevesinde bir araya getirmeyi hedefleyen veri tabanı oluşturmak istiyoruz. Doğru ve işinin ehli danışmanlara firmaların ulaşması için doğru adres Yönetim Danışmanları Dernekleridir” diye konuştu. İZTO 51. Komite Başkanı Ali Yılmaz da bir konuşma yaparken, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker ise başarılı iş adamlarının yanında her zaman akıllı danışmanları bulunduğunu ifade ederek, “Şirketin kuruluşundan büyümesine, yeniden yapılanmasından, kriz dönemlerinde alınacak önlemlere, küçülmeye kadar her durumda yönetim danışmanı şirketler için şart” şeklinde konuştu.
Yönetim Danışmanlığı’nın sorunları ve beklentilerinin de tartışıldığı zirvede firmalar açısından danışman kullanmanın önemine vurgu yapıldı.
BAŞARI VE BAŞARISIZLIK HİKAYELERİ
Zirvenin ilk oturumu olan ‹Başarısızlıktan Alınan Dersler’de konuşmacı olarak Günaydın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Günaydın, EGAM Group Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gültekin ve profesyonel yönetici Halil İbrahim Kırmacı konuşmacı olarak katılırken, Hakan Selçuk’un moderatörlüğünde ‘Başarıdan Alınan Dersler’ başlığıyla yapılan ikinci oturuma ise Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, Yatsan Ceo’su Gökalp Bahçeli, Libera İş Çözümleri Kurucu Ortağı Deniz Sporer Sekkin katıldı. Konuşmacılar kendi iş yaşamları ve şahit oldukları başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaşarak bunlardan çıkardıkları dersleri anlattılar.
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