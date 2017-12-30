Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Yorgun Çınarlara Vefa Borcu’ Projesi ile ilçe sınırları içinde yaşayan dar gelirli, kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından bakılmayan, ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların, sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmetleri verilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu projeden yararlanan 65 fayda sahibine proje kapsamında başlıca ev temizliğinden aşevinden yemek temin edilmesine kadar her detay düşünülerek kişilere yardım ediliyor. Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak yürütülen projede Karabağlar’da yaşayan vatandaşlar son derece memnun kaldı.

HAMZA DAĞ ZİYARET ETTİ

‘Yorgun Çınarlara Vefa Borcu’ Projesi kapsamında Karabağlar Kaymakamlığı’nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ilçedeki yaşlı vatandaşlara hediyeler takdim ederek onlarla sohbet etti. Önemli açıklamalarda bulunan Dağ, vatandaşa sahip çıkmanın ve sosyal devlet gerekliliğinin önemini vurguladı. Yaşlı vatandaşların isteklerini dinleyen Dağ, onlarla yakından ilgilenerek, “Ne kadar onur duysak, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Böyle bir vatanda bu ülkede, Müslüman bir camiada bizi dünyaya getirdiği için. Allah, kitabında bize talimat veriyor. O büyükleriniz sizin yanınızda yaşlandığında onlara ‘öf’ bile demeyin. Çünkü bir gün siz de yaşlanacaksınız. Bunu hayatımızda tatbik etmeliyiz. Bugün batıya gittiğimizde hepsini görüyoruz. 18 yaşına gelmiş çocuk ailesinden kopartılıyor” dedi. 2002’den bu yana çok önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Dağ, vatandaşların gönüllerine girmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

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