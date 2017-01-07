Yunus Yunusoğlu’ndan yeni bir proje: ARMA

İzmir’de gerçekleştirdiği projelerle yaşadığımız kente değer katan, Yunus Yunusoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Yunusoğlu İnşaat A.Ş. Gaziemir’de yeni bir projeye daha imza attı.

Bugüne kadar başta Narlıdere, Balçova, Sahilevleri, Güzelbahçe ve Çeşme gibi İzmir’in batı yakasındaki projelerini hayata geçiren Yunusoğlu, her projesinde estetiğin sınırlarını zorlayıp bu felsefesiyle sektöre öncülük etti. İzmir’in en lüks ve en prestijli konut projelerinin altına, Yunus Yunusoğlu önderliğinde 45 yılı aşkın süredir gururla imzasını atan firma, İzmir’in en gözde ve popüler bölgelerine yatırım yapmayı benimsedi. Yunusoğlu’nun yaptığı inşaat projeleri, genelde kısa süre içinde kendi bölgesinde birer simge haline geldi. Bunun son örneği ise “ARMA Gaziemir” oldu.

KENTİN YENİ ARMASI

ARMA, İzmir’in en hızlı büyüyen bölgesi Gaziemir’de, gerçekten çok özel bir proje olarak hayata geçiyor. Site içerisinde, rezidans konseptinde projelendirilen ARMA Gaziemir’de bambaşka bir hayatın kapıları aralanıyor. Yatırımcılar ve uzmanlar tarafından ARMA, yaklaşık 40 bin m² inşaat alanı ile bölgenin en gözde projesi olarak değerlendiriliyor. Kaba inşaatı tamamlanan projenin 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hayatın başlaması hedefleniyor. Firma olarak tüm projelerinde hayal değil, gerçeği sunduklarını söyleyen Yunus Yunusoğlu, “Hayat, bazen düşlerinizde kurduğunuz fırsatları karşınıza çıkarır. Doğru kararı verdiğinizde, yepyeni bir hayata başlarsınız. Hayalleriniz kadar renkli ve kalbinizden geçenler kadar saf, duru ve mutlu... Gelin, bu hayali birlikte yaşayalım, hayatı paylaşalım” diyerek, ARMA Gaziemir’de kurdukları yeni hayatın nasıl olacağına dair ipuçları verdi.

ARMA Gaziemir’in; Optimum AVM’nin karşısında, ESBAŞ’ın yanı başında ve İZBAN Metro istasyonuna yürüyüş mesafesinde bulunduğunu hatırlatan Yunusoğlu, “Gördüğünüz gibi tüm yollar Arma’ya çıkıyor” diye konuştu.

KARMA SEÇENEKLER ARMA’DA

ARMA Gaziemir, mimariye bambaşka bir yorum getiren seçenekleriyle dikkat çekiyor. Hem şehrin merkezinde, hem de büyük kentlerin getirdiği olumsuz koşulların dışında; yemyeşil bir peyzaj içinde, kapalı-açık yüzme havuzlu, huzurlu ve güvenli, otopark problemi olmayan, tüm teknolojik altyapı, konfor ve donanıma sahip proje, müstakbel ev sahiplerine mutlu bir gelecek, yatırımcılarına ise büyük avantajlar sunuyor. Fitness Spor Merkezi’nin bulunduğu, içinde sinema salonu, veranda ve dinlenme alanları, toplantı salonu, sauna, Fin Hamamı, hobi salonları, Pool-Bar, çocuklar için oyun parkı, mini club ve kreş bulunan ARMA Gaziemir, sosyal donatı alanlarıyla çok özel bir dünyanın kapılarını açıyor. Modern teknolojinin getirdiği tüm detayların kullanıldığı proje, ‘Akıllı Ev’ sistemiyle de dikkat çekiyor.