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‘Yüz Doktor Yüz Hastalık’a büyük ilgi

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İzmir Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Kemal Aktuğlu başkanlığında Swiss Otel’de düzenlenen ‘Rotary Fark Yaratır’ toplantısında kitabıyla ilgili bilgileri aktaran gazeteci Bülent Katarcı’ya üyeler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda Katarcı’ya çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi sunuldu. 

Farklı uzmanlık alanlarında hizmet veren doktorlarla yıllardır gerçekleştirdiği röportajları bir araya getirdiğini ve bir başucu kitabı oluşturduğunu dile getiren Katarcı, ‘’Bu konu, insanoğlunun var olduğu günden beri aradığı, bulmaya çalıştığı bir gerçek. Günümüzde ise en büyük sorun yaşam şartlarının değişmesi, zorlaşması, yoğun bilgisayar ve araba kullanımı, hiç bitmeyen aksine artan stres sonucunda ortaya çıkan çeşitli sağlık sorunları. Bunun yanında, bilgiye ulaşmanın, internet vs. sayesinde çok kolaylaşması ve ortada ciddi bir bilgi kirliliğinin olması” diye konuştu. 

SAĞLIKTA BAŞUCU KİTABI 

İnternetle bilgiye güvenin de büyük bir soruna dönüştüğüne değinen Katarcı, “3 yılı aşan uzun ve zorlu çalışmalar sonucunda güvenilir bir başucu kitabı oluşturduk. Kitabımız aslında bir ekip ürünü” dedi.

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