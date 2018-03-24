Zaferler adanmış insanlarla kazanılır

MÜSİAD Balıkesir Şubesi Başkanı Tuncay Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. MÜSİAD Balıkesir Şubesi Başkanı Tuncay Yıldız, “MÜSİAD’ımızın Balıkesir’de bir yandan faaliyetlerini yürütürken, bir yandan da ailemize yeni üye kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin finansman, ticaret ve sanayisine milli ve manevi değerlerine bağlı insan hak ve özgürlüklerine sadık, aklın, çağın ve bilimin gereklerine sıkı sıkıya sarılarak çalışan kişilerin hakim olması en büyük hedefimizdir. Bizler de MÜSİAD olarak şehrimizde tüm enerjimizle taşın altına gövdemizi koymaya hazır olduğumuzu söylemek isterim” dedi.

MUTLAKA BARIŞIK OLMALIYIZ

MÜSİAD’ın toplantısına konuk olarak katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verirken; projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkanı Kafaoğlu, “Yeni bir anlayışla, insanı merkeze oturtan ve insanların mutluluğunu ve huzurunu esas kabul eden bir anlayışla yola çıktık. Bir belediye başkanı başarılı olabilmesi için kendini o şehre adanmış kabul etmesi lazım. Adanmış insanlarla zafer kazanılır. Eğer o şehre kendinizi adanmış hissedemiyorsanız, gece rüyalarınıza o şehir girmiyorsa o şehirle yatıp o şehirle kalkamıyorsanız başarınız düşük olur. Ne kadar fazla o şehre kendinizi verebiliyorsanız, o şehrin insanlarıyla ne kadar fazla hemhal olabiliyorsanız mutlaka başarı da o oranda yüksek olur” diye konuştu.

TEŞKİLATLAR ELİMİZ AYAĞIMIZ

Projelerin tanıtımını basın mensupları ile beraber kamuoyuna duyurduklarını belirten Başkan Kafaoğlu, “Önce bütün teşkilatlarımızı topladık, basın mensuplarıyla beraber. Öncelikle teşkilatlarımız bu projelerde haberdar olsunlar. Çünkü teşkilatlar bizim elimiz ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız. Belediye başkanı da teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalışması lazım. Birbirimizi tamamlamamız lazım. Daha sonra tabi ki bu şehrin dinamikleri var. İş adamlarıyla projelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de kendimin de üye olduğu, üye olmaktan gurur duyduğum MÜSİAD’la beraberiz. Balıkesir’de tabi ki kurulmuş iş adamları dernekleri var. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Tabi ki onlarla da buluşuyoruz. Bu şehrin geleceği için onlarla da projelerimizi paylaşıyoruz “ diye konuştu.