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Zeytinköy Hayırseverler’i için bir katkı daha

Denizli sakini hayırseverler tarafından İMECE usulü yaptırılacak olan Pamukkale Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu’nun yapımı için hayırsever katkısı artarak devam ediyor.

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Hayırsever İşadamı Nurettin Sönmez okulun yapımı için 100 bin lira yardımda bulundu. 

Valilik Makamında gerçekleşen protokol imza törenine; Vali Dr. Ahmet Altıparmak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Turkkom İletişim Bilişim Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İşadamı Nurettin Sönmez, eşi Şengül Sönmez ve kardeşi Serdar Sönmez katıldı.

Bilişim alanında önemli projelere imza attıklarını anlatan Hayırsever İşadamı Nurettin Sönmez, konuşmasında eğitime yeni katkılarının olacağı müjdesini verdi. Vali Dr. Ahmet Altıparmak, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Denizli eğitimine destek protokolü Vali Dr. Ahmet Altıparmak ve Hayırsever İşadamı Nurettin Sönmez tarafından imzalandı.

Pamukkale İlçesi Zeytinköy Mahallesi’nde yaptırılacak olan okul; 24 derslikli, bodrum+zemin+3 kat ve konferans salonundan oluşacak. Okulun yapımı için hayırseverlerimiz 100 bin lira katkıda bulunuyor.

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