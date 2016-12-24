Zeytinyaðýnýn damak tadý varyete hassasiyetine baðlý

Zeytinyaðýnýn duyusal özellikleri ve elde edildiði zeytin çeþidi (varyete) arasýndaki iliþkinin ele alýndýðý panel, sektör için manifesto sayýlabilecek konuþmalarla gerçekleþtirildi. Panelde bu önemli ürünün hak ettiði deðeri bulmasý için Birliðin de sürekli mücadelesini verdiði “coðrafi iþaret” etiketi kuralýnýn da sektöre hakim olmasý gerektiði savunuldu.

“Zeytinyaðýnýn Organoleptik (Duyusal) Özellikleri ve Varyetenin Etkisi” konulu panel, sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafýndan yoðun ilgi gördü. Panele konuþmacý olarak katýlan Müzisyen/ Gurme Ayhan Sicimoðlu’nun renkli sunumu ise katýlýmcýlara keyifli anlar yaþattý. “Zeytinyaðý ve Varyete” konulu ilk oturumda Sicimoðlu ile birlikte, Ege Üniversitesi (EÜ) Gýda Mühendisliði Fakültesi’nden Prof. Dr. Sedef Nehir El ve UZZK Yönetim Kurulu Baþkaný Ümmühan Tibet konuþmacý olarak yer aldý. Oturumun moderatörlüðünü ise EÜ Gýda Mühendisliði Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Fahri Yemiþçioðlu yaptý.

ETÝKET ÜRÜNÜN NÜFUS KAÐIDIDIR

Oturum öncesinde bir açýlýþ konuþmasý gerçekleþtiren Tariþ Zeytin ve Zeytinyaðý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Çetin, Türkiye’nin dünya zeytincilik liginde ikinciliðe yükselmek ve 700 bin ton üretim hedefi için ciddi bir yatýrým yapýldýðýna dikkat çekerek “Bunun için önce kurallarýný koymak lazým” dedi. Bu kurallardan bir tanesinin ise varyete olduðuna dikkat çeken Çetin, “Etiket bir ürünün nüfus kaðýdýdýr. Ona bakarak ürünün ne olduðunu anlarsýnýz. Bir meyve suyu olan zeytinyaðý, içinde yaþadýðý ortamla, toprakla, mikroklimayla bütünleþen bir üründür. Zeytinyaðýnýn deðerini ortaya koymak için mutlaka yaþadýðý yeri, cinsini ve etrafýndaki aromatik deðerlerin ona katkýsýný görmek lazým. Bunu göstermezsek 700 bin ton hedefine ulaþmasý zordur” dedi.

SÝCÝMOÐLU: “HASTASIYIM”

Ayhan Sicimoðlu ise, Tibet’te dahi zeytinyaðý gördüðünü ama kökeninin Anadolu olduðunu belirterek “Türkiye’nin Ýspanya olmasa bile ikinci olmasý lazým. Yunanistan, yapmayýn Ýstanbul kadar. 13 milyon nüfusu var, dünya üçüncüsü” dedi. Dünya liginde yer almanýn kaliteden geçtiðine iþaret eden ve butik üretimin Ýtalya gibi ülkelerde çok belirleyici olduðuna dikkat çeken Sicimoðlu, ambalaj tasarýmýnýn da çok önemli olduðunu, kendisinin de markete gittiðinde önce þiþelere baktýðýný, plastik ve saydam cam þiþeleri eleyerek Tariþ Zeytinyaðý’nýn organiðini beðendiðini kaydetti. Sicimoðlu, “Zeytinyaðlýlar diye bir yemek bölümü bir tek bizde var. Ben de bunlarýn hastasýyým” dedi. Türkiye’de zeytinyaðýnýn en önemli sorununun tanýtamama olduðunu dile getiren Sicimoðlu, “Türk mutfaðý diyorsun, döner diyor. Ama iþi bilen de biliyor. Fransa’nýn güneyinde bir lokanta var, þefi Portekizli. ‘Türk yemekleri Akdeniz yemeklerinin anasýdýr’ dedi. Halka sorarsan döner diyor. Kabahat kimde, bizde. Bize bir tane þövalye gerekli. Bu dünyaya anlatýlmalý” diye konuþtu.

MEYVEDEN ELDE EDÝLEN TEK YAÐ

EÜ Gýda Mühendisliði Fakültesi’nden Prof. Dr. Sedef Nehir El de, zeytinyaðýnýn meyveden elde edilen tek yað olduðuna dikkat çekerek yararlý sebzelerle birlikte tüketildiðinde onlarýn da yararýný artýrdýðýný ifade etti. El, “Zeytinyaðýndaki bu maddelerin miktarý üretildiði bölgenin topraðýna, iklim koþullarýna, hasat zamanýna, olgunlaþma düzeyine, yað üretim tekniðine ve depolama koþullarýna göre deðiþir” dedi. Tadým etkinliðinin olduðu ikinci oturumda ise UZZK Baþkaný Ümmühan Tibet ve Tariþ Zeytinyaðý Birliði Kalite ve Ar-Ge Müdürü Meltem Zengin, zeytinyaðýnýn duyusal özellikleri ile ilgili bilgi verdi.