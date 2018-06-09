Ziraat Fakültesi için kenetlendiler

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başta tahıl üretimi olmak üzere tarımın ön planda olduğu ilçede Ziraat Fakültesi kurulması için harekete geçti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy’un başkanlığındaki bir heyet Akhisar’ın uzun süredir hayalini kurduğu 4 yıllık Ziraat Fakültesi talebini iletmek için Vali Mustafa Hakan Güvençer, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret etti. Heyette, ATSO Meclis Başkanı Feride Sakarya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kantarlı ve Meclis Üyesi Cengiz Özdemir de yer aldı.

Akhisar’da tüm sivil toplum kuruluşları, halk ve kanaat önderlerinin uzun süredir istediği 4 yıllık fakülte hayalinin gerçekleşmesi için ilçenin kenetlendiğini anlatan ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, başarıya ulaşmak yolunda iş birliğinin önemine dikkati çekti. Dr. Ulusoy “En büyük hayalimiz ve hedefimiz olan 4 yıllık fakülte için iş birliği halinde çalışacağımız siyasilerimiz, milletvekillerimiz, valiliğimiz, özel idaremiz, belediyemiz, borsamız, ziraat odamız, esnaf birliğimiz, sivil toplum örgütlerimiz, iş adamlarımız bize kuvvet verecek” diye konuştu.

BİZİM EVLADIMIZ OLACAKLAR

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’a fakülte ile ilgili bilgiler veren Dr. Ulusoy, “Biz Akhisar’da kurulacak fakültede okuyacak çocuklarımıza kendi evlatlarımız gibi bakacağız. Esnaftan sanayicisine kadar herkesin eli üzerlerinde olacak. Bunun için toplumsal olarak da hazırız. Bundan sonrası için sizlerin desteğini gerekli” ifadelerini kullandı.