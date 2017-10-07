Zirvede bir hayat Bornova’da başlıyor

Kurulduğu günden beri güvenli, sağlam ve modern çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren projeler üreten Özemeksan İnşaat, son projesi İkon Tower ile dikkatleri yine üzerine çekiyor. Şehrin en merkezi noktalarından biri olan Bornova’da hayata geçen proje 146 metre yüksekliği, kat bahçeleri ve benzersiz seyir terasıyla lüks bir yaşamı, benzersiz İzmir manzarasıyla birleştiriyor.

8 bin 300 metrekare arsa alanı üzerinde yükselen İkon Tower projesi biri yatay, biri dikey olarak projelendirilen iki bloğunda bulunan 367 bağımsız alanı ile farklı yaşam standartlarınızı karşılıyor. 1+1’den başlayıp 4+1’e kadar uzanan daire seçenekleri ile İkon Tower İzmirlilere ihtiyaçlarına ve hayallerine göre seçim yapma şansını da veriyor. Tamamı konuttan oluşan İkon Tower projesi, geniş ve ferah iç alanlarının yanı sıra kullanılan yapı malzemeleri ve temel sistemleri ile de Özemeksan İnşaat’ın proje anlayışını gözler önüne seriyor. 50 metre uzunluğunda ve 120 cm çapında betonarme kazıklar kullanılarak güçlendirilen temel sistemleri ile sahiplerine güvenli bir yaşam alanı sunan İkon Tower, geniş açıklıklı ve yüksek sürme sistemleri kullanarak ferah bir iç ortam sağlayan ‘Smart Slide Sistemi’ni de Ege Bölgesi’nde ilk defa bu projede kullanıyor. Ayrıca İkon Tower’da, gün ışığından maksimum verim alınmasını sağlayacak geniş pencereler ve ferah yaşam alanları projeye değer katıyor.

İZMİRLİLER’E ÖZEL

İkon Tower içerisindeki açık ve kapalı otopark alanları, açık yüzme havuzu/çocuk havuzu, Fitness center, yoga& plates salonu, game center, çocuk oyun alanı, squash kortu, seyir terasları ve kat bahçeleri, geniş lobi ve oturma alanları ile şehrin zirvesinde bir hayatı İzmirlilere sunan Özemeksan müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan teslim sonrası hizmetleriyle müşterilerinin karşısına çıkıyor.