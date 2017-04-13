"09.45" mağdurlarına yeni YGS umudu

Sınava girmelerine rağmen, sınavları iptal edilen 50 öğrencinin kazanılmış haklarına kavuşmalarını sağlayan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), şimdi de, başvurduğu ve sınav harcını yatırdığı halde sınava giremeyen 102 bin adaya yeni bir sınav hakkı tanınması için ÖSYM’ye tavsiye kararında bulunacak.

Milliyet'tenb Abbas Güçlü'nün yazısına göre, ÖSYM ve YÖK’ün yeni bir sınav hakkına önce sıcak bakmadığı ama eskisi kadar karşı çıkmadığı dile getiriliyor.

KDK’nin ÖSYM’ye tavsiyeleri içerisinde, YGS ve LYS’nin gelecek yıldan itibaren, eskiden olduğu gibi yine saat 10.00’da başlaması ve sınav başladıktan 15 dakika içerisinde gelenlerin de eski ismiyle “şaşkınlar sınıfı”na alınmaları öngörülüyor...

Güçlü yazısında, önceki gün gazetecilerle görüş alışverişinde bulunan KDK Başkanı Şeref Malkoç'un konuyla ilgili sözlerini şöyle aktardı:

YGS sonrasında üç defa ÖSYM ile, birkaç defa da YÖK Başkanı ile görüştük.

Öğrencileri harcamak değil, kazanmak gerekir.

Sınava girmek için başvurusunu yapıp, parasını yatırdığı halde YGS’ye girmeyen aday sayısı iki kat arttı. Belki hepsi 9.45 kuralından kaynaklanmıyor ama ortada ciddi bir sorun var ve çözülmesi gerekir.

Tüm adaylara, bir defaya mahsus bir sınav hakkı tanınarak, gelecek yıldan itibaren, eski sisteme dönülmesi şikâyetleri ortadan kaldıracaktır.

Bu çerçevede, puanların yeniden hesaplanması ve sıralamanın yeniden yapılması doğru olacaktır.

Bu konudaki nihai karar birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak...