1 Ocak okullar tatil mi MEB son dakika 2018 Bugün yılbaşında okullar tatil mi olacak? Veliler ve öğrencilerin sık sık araştırmasını yaptığı ‘’ Pazartesi okullar tatil mi olacak? Yılbaşı okullar tatil mi?’’ sorusunun yanıtını sizler için derledik. Binlerce kamuda çalışan ve okuyan öğrenciler bu sorunun yanıtını arıyor. Pazartesi bugün okullar tatil mi? Yeni yıl tatilinin 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelmesi yeni yılın ilk gününün tatil olup olmadığını konusunda merak uyandırmaya başladı. Bu yıl 01 Ocak 2018 tarihi pazartesi gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün izin yapmış olacak. 01 Ocak Pazartesi günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Salı günü itibariyle okullar tekrar açılacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. İşte merak edilen 1 Ocak okullar tatil mi MEB son dakika 2018 Bugün yılbaşında okullar tatil mi olacak? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde!

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında genel tatiller arasında yer alan 1 Ocak yılbaşı günü, tüm kamu ve özel sektör için resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu tatile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren okullar da dahildir.

OKULLAR SALI GÜNÜ AÇILIYOR

Salı günü itibariyle okullar tekrar açılacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla ne Cuma ne de Salı günü okullar tatil değil

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 – 2018 resmi çalışma takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak Pazartesi Günü uygulanacak.

OKULLAR YILDA KAÇ GÜN EĞİTİM VERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.

2018 YILI TATİLGÜNLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil