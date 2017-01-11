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13 Ocak Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirmeye başlasa da bazı illerimizde kar yağışı olanca gücüyle devam ediyor. İstanbul, Edirne, Tekirdağ gibi bazı şehirlerimizde hafta başından beri okullar Valilikler ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tatil edilmiş durumda.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Kütahya, Niğde, Çankırı, Isparta, Nevşehir ve doğu illerimizde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Yapılan son tahminlerde, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur yağışı bekleniyor. Kar yağışı olan illerdeki öğrencilerin kar tatili beklentileri ise devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller ve ilçelerin tümüne sayfamızdan ulaşabileceksiniz.
 
13 OCAK CUMA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER VE İLÇELER
 
EDİRNE'DE OKULLAR BUGÜN DE TATİL
Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de (13 Ocak) tatil edildi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Edirne'de hafta başından bu yana okullarda eğitim öğretim yapılmıyor.
 
KONYA'DA BUGÜN OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER
Konya’nın Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde bugün eğitim yapılamayacak.
 
Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
 
NEVŞEHİR'DE OKULLAR BUGÜN TATİL
Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de bu akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir merkez, merkeze bağlı köy ve kasabalarda eğitim öğretime 13 Ocak Cuma günü bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
 
12 OCAK PERŞEMBE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER VE İLÇELER
 
EDİRNE

Edirne Valiliği gelen hava tahmin raporunu da gözönüne alarak, geçen cuma gününden itibaren eğitime ara verilen okulları yarın için de tatil etti. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 12.01.2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12/01/2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nden beklenen tatil haberi geldi. Kırklareli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verildi. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacak.

ÇANAKKALE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde  okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel  örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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Kadriye12.01.2017 22:52
Sayın valim sizin ve Burgaz'dan sesleniyorum bizim akşam Burgaz'da çok yoğun kar yağışı vardı ve yollar şuan buz pisti gibi benim iki tane evladım var ve bunlar servisle okula gidiyorlar lütfen rica ediyorum yollar buz pisti yarın tatil olsun
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aleyna12.01.2017 18:27
lütfen yarın okullar tatil olmasın her yer buz kırıkkalede
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kübra12.01.2017 01:11
evet kar durdu ama heryer donmus karlarla dolu bencede tatil edilmeli
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dilek11.01.2017 23:59
Yağrın nolur okullar olmasın Annem hamile
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Yasemin ugurluer11.01.2017 23:42
Taman kar durdu ama her yer gol gibi buzlanma var yani dahada tehlikeli yollar çocuklarimiz kayip düsebilir buzim okul mesafemiz uzak münibüsle gidiyo oglum dikkate almaniz dileğiyle saygilar
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Elanur11.01.2017 23:39
Tatilll olmasın zaten 2 günkaldı
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Zeynep ??11.01.2017 23:17
Yarın okullar tatil olmasın okulu özledim
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Çileli öğrenci11.01.2017 23:01
Kırıkkale de okullar tatilmi sayın valimiz ne zaman açıklama yapacak
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Serhat11.01.2017 22:58
Yarın istabulda okullar tatilmi ?
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yusuf11.01.2017 22:53
sayın vali bey yarın lütfen okular tatil olsun heryer buz sultan gazi bu pateni gibi
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ali11.01.2017 22:39
Ara sokaklarda hala kar var tatil olursa seviniriz arabalar clkmlyor
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koko11.01.2017 22:30
Lütfen tatil yapın
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ada tunç11.01.2017 22:10
Lütfen yarin tek tatil oldu vasip şahin ab????????????
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ÜMMÜ11.01.2017 21:57
Kar yağışı Durmuş olabilir ama ara sokaklar hâlaa buz ve kar var ana yollar açık olabilir ama öğrencilerin hepsi araçla okula gelmiyor en az %50 si yaya geliyor ve bu cok zor şuanki durumda ara sokaklar tehlikeli çünkü
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ömer11.01.2017 21:52
vasip amca okullar tatil olsun hwr yer buz zaten son hafta 9gun kaldi sinav yok tatil olsun
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BÜŞRA11.01.2017 21:29
İstanbul tatil değilmi
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Hazal lara11.01.2017 18:14
Vasip amca lütfen İstanbul'da tatil et bazı arkadaşlarımız okula gelemiyorlar
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ögretmen fatma kavgacı11.01.2017 18:12
meraba ben sakıre sadı obdan ilkokulu ögretmenlerindenim grip yuzunden hastaneye gittim ve oradakı ogrenciler okul olacagı için aglıyorlardı lutfen tatil yapın
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