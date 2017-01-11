13 Ocak Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirmeye başlasa da bazı illerimizde kar yağışı olanca gücüyle devam ediyor. İstanbul, Edirne, Tekirdağ gibi bazı şehirlerimizde hafta başından beri okullar Valilikler ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tatil edilmiş durumda.
Edirne Valiliği gelen hava tahmin raporunu da gözönüne alarak, geçen cuma gününden itibaren eğitime ara verilen okulları yarın için de tatil etti. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 12.01.2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12/01/2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli’nden beklenen tatil haberi geldi. Kırklareli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verildi. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacak.
ÇANAKKALE
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.
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