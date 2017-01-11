13 Ocak Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu, Kütahya, Niğde, Çankırı, Isparta, Nevşehir ve doğu illerimizde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Yapılan son tahminlerde, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur yağışı bekleniyor. Kar yağışı olan illerdeki öğrencilerin kar tatili beklentileri ise devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller ve ilçelerin tümüne sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

13 OCAK CUMA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER VE İLÇELER

EDİRNE'DE OKULLAR BUGÜN DE TATİL Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de (13 Ocak) tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Edirne'de hafta başından bu yana okullarda eğitim öğretim yapılmıyor. KONYA'DA BUGÜN OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER Konya’nın Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde bugün eğitim yapılamayacak. Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak. NEVŞEHİR'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir’de bu akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir merkez, merkeze bağlı köy ve kasabalarda eğitim öğretime 13 Ocak Cuma günü bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

12 OCAK PERŞEMBE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER VE İLÇELER

EDİRNE