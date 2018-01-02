15 Tatil ne zaman MEB son dakika Okullar ayın kaçında kapanacak Karneler ne zaman alınacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler için önemli konu haline gelen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurusunu yaptı. Tatil beldelerinde olmak isteyen genç, yaşlı, çocuk bireyler Sömestr tatili 2018 ne zaman merak ediyorlar. İnternet üzerinden Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman başlayacak? aramalarını yapan vatandaşlarımızın cevapları haberimizde! Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil yani yarı yıl tatili 22 Ocak 2018 - 2 Ocak 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani 15 tatil 5 Şubat 2018 Pazartesi günü bitecek. Öğrenciler hafta sonu tatillleri ve resmi tatiller haricinde ikinci yarıyıl döneminde 88 iş günü eğitim almış olacak. Öğrenciler aynı derslere girse de farklı ilgi alanlarına, dolayısıyla birbirinden farklı motivasyonlara sahiptir. İşte merak edilen 15 Tatil ne zaman MEB son dakika Okullar ayın kaçında kapanacak Karneler ne zaman alınacak? Sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

15 TATİL NE ZAMAN? OKULLAR AYIN KAÇINDA KAPANACAK?

Tur şirketlerinin de yoğun olarak çalışacağı bu dönemde 15 tatil ne zaman olacak sorusu genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor. Farklı sınıflarda ve farklı okullarda eğitim öğretim gören milyonlarca öğrenci, yaklaşan yarıyıl tatili (15 tatil) için araştırmalara başladı. "Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman başlayacak?" aramalarını internet üzerinden yapmaya başlayan öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak içinde araştırıyor.

Yapılacak olan yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler karne alacak ve birinci kanaat dönemi sona erecek. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte öğrenciler 15 gün boyunca ikinci kanaat dönemi öncesinde tatil yapacak. Tatilin sona ermesinin ardından da ikinci kanaat dönemi başlayacak ve öğrenciler yaklaşık 4 ay boyunca ikinci kanaat döneminde eğitim görecek.

Konuyla ilgili MEB'in yayınladığı çalışma takvimine göre 2017-2018 takviminde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih yer alıyor. MEB takvimine göre 15 tatil (sömestr) dönemi, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili 5 Şubat 2018 Pazartesi günü bitiyor ve okullarda yeniden ders zilleri çalmaya devam edecek. Böylece ikinci kanaat dönemi başlamış olacak.

Yarıyıl tatilinden sonra ise ikinci kanaat dönemi yaklaşık 4 ay sürecek ve 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girecek. 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ise öğrenciler için yeni bir eğitim öğretim yılı başlayacak.

TATİLDE ÖĞRENCİLER NELER YAPMALIDIR?

Yarıyıl tatili için araştırmalarını sürdüren öğrencilere tatilde yapılması gereken bazı aktiviteler tavsiye edilmektedir. Öğrenciler, 15 günlük tatil boyunca çeşitli sosyal etkinliklere katılmalı ve kendisini geliştirmelidir. Sergiler, konserler, tarihi geziler ve doğa yürüyüşleri öğrencilere tavsiye edilir.

Öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri yapmalı ve bedenen de rahatlamalıdır. Yapılan spor aktiviteleri hem öğrencileri eğlendirecek hem de vücutlarını dinç tutmalarını sağlayacaktır.

Böylece öğrenciler tatil boyunca yeni bilgiler öğrenebilir ve aynı zamanda kendisini kültür anlamında geliştirebilir. Öğrencilerin oyun oynaması da tavsiye edilmektedir ancak tatil boyunca bilgisayar başında vakit geçirilmemelidir. Hem sağlık açısından hem de zihin yorgunluğu açısından tatilin büyük bölümünde öğrencilerin evlerinde bilgisayar başında oynamaları tavsiye edilmez.

Öte yandan bir süre evde kalarak zihni dinlendirmek de önemlidir. Birinci kanaat dönemi boyunca yaşanan zihinsel yorgunluğun bu şekilde giderilmesi tavsiye edilir.

BAKANLIKTAN MESLEK LİSESİ PROJESİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında, meslek liselerinde öğrenim gören 1 milyon 700 bin öğrencinin, kimsesi olmayan yaşlıların evlerinde toplum hizmeti vermesi için 81 il genelinde proje başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye genelinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde toplam 1 milyon 700 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Gülay, öğrencilere, değerler eğitimi kapsamında nitelikli eğitimin yanında milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in talimatıyla 81 il genelinde ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesinin çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Projeyle öğrencilerin toplumda kalıcı gönül köprüleri kurması, sosyal becerilerini geliştirmeleri, okulu temsil etme bilinci kazanmaları ve okula aidiyet duygularının güçlendirilmesini de amaçladıklarını söyleyen Gülay, ayrıca toplumda mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tanıtılmasını, öğrenci ve öğretmenlerin toplumla bütünleşmesini istediklerini anlattı.

Proje kapsamında, öğrencilerin öğretmenleriyle okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı durumda il veya ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımlarını yapacağını, hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirme ya da yardımlarda bulunacaklarını belirten Gülay, toplum hizmeti kapsamındaki bu hizmetlerin belirli plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yerine getirileceğini, lise 10, 11, ve 12’nci sınıf öğrencilerinin projeye dahil edildiğini söyledi.

Meslek liselerinde yürütülen toplam 54 alanın tamamının proje kapsamına alındığını bildiren Gülay, "Projede, öğrencilerimiz ailelerinden izin alacak. Daha sonra koordinatör öğretmenlerle birlikte muhtar ve kaymakamlıkların tespit ettiği desteğe ihtiyacı olan evlere giderek, kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini burada uygulayacaklar. Öğrencilerin yaptığı uygulamayı işletme eğitimi ve staj kapsamına aldık. Böylece öğrenciler, sadece okulda ve işletmede öğrendikleri bilgilerle değil bu muhtaç insanlara destek vererek ve onlara uygulamalar yaparak mesleki bilgilerini geliştirmiş olacak" dedi.

İYİ BİR ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ NELER OLMALIDIR?

Eğitimcilik, dünyanın her yerinde zorlu bir görev. Öğrenci, okul yönetimi ve veli bir problem olduğunda öncelikle öğretmenin kapısını çalıyor. Bu nedenle iyi bir öğretmen, yüksek performanslı bir eğitim sisteminde olmazsa olmaz. ABD merkezli eğitim platformu ‘Teachthought’ iyi bir öğretmenin 8 özelliğini belirledi. İşte Önder Öndeş'in haberine göre iyi bir öğretmende bulunan 8 özellik.

1-HAYAT DENEYİMİNE SAHİPTİR

İyi bir öğretmenin önemli özellikleri arasında hayat deneyimi çok önemli bir yerde duruyor. Seyahat eden, başka alanlarda çalışma tecrübesi olan, spor yapan eğitimciler sınıf içi aktivitelerde daha yaratıcı olur. Bu sayede konulara diğer öğretmenlerden farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir.

2-HER ÖĞRENCİNİN NEYE MOTİVE OLDUĞUNU ANLAYABİLİR

Öğrenciler aynı derslere girse de farklı ilgi alanlarına, dolayısıyla birbirinden farklı motivasyonlara sahip. Çoğu öğrenci sınıfta yapılanlarla ilgilenebilirken, ne yazık ki bazıları sınıf dışındaki motivasyon kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu öğrenciler hızlı bir şekilde derse olan ilgilerini yitirebilir. Böyle durumlarda iyi öğretmen, bu öğrencilerin ilgi alanlarını keşfederek, onların derse bir şekilde ilgi duymasını sağlayacak aktiviteler kurgulayabilir.

3-BİR KAHRAMAN DEĞİL, İNSANDIR

Evet, tüm öğretmenler birer kahraman. Ancak bu basmakalıp sözün, gerçekten ne anlama geldiğini görmek için bir adım daha atalım. Bazı öğretmenler kendilerinin yanılabilir olduğunu öğrenci ve velilere gösterme konusunda çok da iyi değil. Üstelik bunu yaparken çok fazla eneji harcayarak hüsrana uğrayabiliyorlar. İyi bir öğretmen yeri geldiğinde öğrencisine, “Bu soruna nasıl cevap vereceğim konusunda fikrim yok” diyebilmeli. Eğitimciler dünyadaki tüm bilgilere sahip olmadıklarını itiraf edebilmeli.

4- TEKNOLOJİYE HAKİM OLMAYABİLİR AMA ÖĞRENMEYE AÇIKTIR

Teknoloji tüm hızıyla ilerlerken, bir öğretmenden her şeye hakim olmasını beklemek haksızlık. Ancak bilmediği noktaları öğrenmeye açık olabilir ve bunun için gerçek anlamda adım atabilir.

NAKİL İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Veliler, bugüne kadar il içi, il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulamayla okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.

Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi) resmi tatil

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) resmi tatil

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü) resmi tatil

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) resmi tatil

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü) resmi tatil

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil