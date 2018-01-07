15 tatil ne zaman (Sömestr) Okullar ne zaman tatil olacak İşte MEB açıklaması! Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. 2018 Sömestr tatiline az bir süre kaldı. Veliler ve öğrencileri yakından ilgilendiren 15 tatil 2018 MEB takvimi belirlendi mi? Karnelerin verilmesiyle birlikte bir dönemi daha tamamlayacak olan öğrenciler, bu kez de okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayacak. Sabırsızlıkla beklenen 15 tatil MEB açıklamasında okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil resmi olarak 22 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Fakat araya hafta sonunun da girdiği göz önüne alındığında tatilin 20 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacağı söylenebilir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir. Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek. İşte araştırılan 15 tatil ne zaman (Sömestr) Okullar ne zaman tatil olacak İşte MEB açıklaması sizlerle…

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil resmi olarak 22 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Fakat araya hafta sonunun da girdiği göz önüne alındığında tatilin 20 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacağı söylenebilir.

Tatil ne zaman bitiyor?

Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir.Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek.

OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08.00'de başlayacak. İstanbul Valiliği'nden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır”

15 Tatil Nasıl Geçirilmeli, Neler Yapmalı?

Öğrenciler, bir dönem boyunca üniversite sınavlarına hazırlık, TEOG gibi her dönem yapılan sınavlara hazırlık ve okul sınavları ile uğraştılar. Bu yorucu tempodan uzaklaşılan bu dönemde, uzmanlar öğrencilerin uzak kaldıkları aktivitelere biraz daha zaman ayırması gerektiğini söylüyor. Çocuklar, okul ve sınav temposu nedeniyle gezmek, spor yapmak veya diğer çeşitli hobilerine zaman ayırmak gibi konularda oldukça zorlanabiliyor. 15 tatil, bütün bunların telafisi için en uygun zaman aralığı olarak görülüyor. Ancak, düzensiz bir uyku rutini ve sağlıksız, düzensiz beslenme gibi kötü alışkanlıklardan da uzak durulmalı. Bunlar, 2. Döneme başlangıç yapabilmeyi zorlaştıran şeyler.

YILSONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır.

Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

Puan değerleri ve dereceleri:

Puan Derece

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

2018 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

– 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil