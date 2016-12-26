17 Aralık ehliyet sınavı sonuçları MEB son dakika haberi

Ehliyet sınavı MEB tarafından 17 Aralık 2016'da gerçekleştirildi. 17 Aralık 2016 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt sürücü Kursiyerleri sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarları MEB tarafından yayımlandı. Sürücü adayları puanlarını yaklaşık olarak hesaplayabilmek için soru ve cevaplara bakıyor. meb.gov.tr'de yayımlanan 17 Aralık ehliyet sınavının soru ve cevaplarına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB EHLİYET SINAVI SONUÇ SORGULAMA (Sonuçlar açıklandığında bu adresten öğrenebileceksiniz)

17 ARALIK EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ehliyet sınavı 17 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Sınava giren adaylar ehliyet sınav sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını görebilecek. 17 Aralık Ehliyet Sınavı sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. 17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde ve www.star.com.tr'de yayınlanacak.

EHLİYET SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların konulara göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, sınavda verilen yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

EHLİYET SINIFLARI NELERDİR?

M, A1, A2, A, B1, B, D1, D, C1, C ve F sınıfları sınavda İlkyardım, trafik, çevre, araç tekniği, trafik adabı konularındaki sorulardan sorumludur.

STAJYER EHLİYET BELGESİ NEDİR?

Ehliyet sonuçlarında kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahiptir. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyerehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.

TRAFİK KAZALARINA SEBEP OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Trafik kazaları sebeplerine bakıldığında birinci sırada "hatalı sollama" gözükür. Hatalı sollama konusu trafik kurallarında çok net bir şekilde belirtilmiştir. Bu kurallar ya unutulmuştur ya da bireyin "acil" bir şekilde bir yere yetişme isteği vardır. Araç ne kadar hızlı olursa olsun belirli hızda giden araçtan en fazla 30 dakika önde olur. 30 dakika daha erken gitmek trafik kazasına davetiye çıkartmak demek.

Trafik kazalarında ikinci sırada olan ise "alkol" tüketimi. İçişleri Bakanlığı bu konuda sert bir tutum içerisindedir. Alkol kullanıp araç kullanan vatandaşların ehliyetlerine el konulmaktadır. Belirli süreler içerisinde ehliyetine el konulan kişi, belli bir para cezası ödemektedir. Kurallar gereği alkol kullanımı tekrarlanırsa ömür boyu araçlardan men edilmektedir.

Üçüncü sırada "uykusuzluk" Uzun yolculukta vatandaşların uykusuzluğundan ötürü trafik kazası yapmaları oldukça fazladır. Özellikle büyük araç kullanan kişilerin yeterince uyumamaları ve zamanında yetişme stresi baz alındığında, sonuçları istemsiz olarak karşımıza çıkmaktadır.

2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)