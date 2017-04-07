17 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? MEB son dakika referandum tatili açıklaması

17 Nisan 2017 Pazartesi okullar tatil mi? Yüz binlerce öğrenci ve velileri bu sorunun cevabını günlerdir merakla araştırıyordu. Seçimlerin pazar günleri yapılması ve ertesi gün de okulların tatil edilmesi öğrencilerin 16 Nisan'da yapılacak referandumdan sonra okulların 17 Nisan'da tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili araştırma yapmalarına neden oldu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. İşte o açıklama...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 17 Nisan’da okulların tatil olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, “16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan’ımızın talimatıyla 17 Nisan’ı tatil etme kararı aldık.” dedi.