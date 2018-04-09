20 Bin Sözleşmeli öğretmen alımı son dakika MEB Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat açıklaması nedir? Sözleşmeli öğretmenlik ataması bekleyen adaylar bilindiği üzere 16 Mart’ta sınav merkezleri açıklanmıştı. Sözlü sınavlarını ise 14 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru kılavuzu geçenlerde yayımlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili duyuru yayımladı. Yayınlanan duyuruda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı detayları hakkında bilgi verildi. Bakanlık “sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav değerlendirme formu Ek-3” formunun da yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav değerlendirme formu Ek-3

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 2018 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı hakkında duyuru yayınlarken Bakanlık “sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav değerlendirme formu” ile değerlendirme ölçütlerini de yayınladı.

YİRMİ BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Y.D. itiraz No: 2017/875 sayılı ve 14/09/2017 tarihli kararında Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan Karar doğrultusunda Bakanlığımızca Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak 24/03/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu çerçevede 14/04/2018 ile 08/05/2018 tarihleri arasında sözlü sınava çağırılan adaylar, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri ile yeni yapılan değişikliğe göre Eğitim bilimleri ve genel kültür konularından sınava alınacaklardır. Bu bağlamda Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun “7.Sözlü Sınav” başlıklı 7.3. maddesi; “Sözlü sınavda adaylar, Eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.” değiştirilmiştir. Ayrıca Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun ekinde yer alan “Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu Ek-3” yeniden düzenlenmiştir.

SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı İKGM tarafından açıklama yapıldı. MEB Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdiğini hatırlatırken bu karar sonrasında Bakanlığın Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde değişiklik yaptığı ve ilgili değişikliğin 24/03/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasından itibaren geçerli olmak üzere “14/04/2018 ile 08/05/2018 tarihleri arasında sözlü sınava çağırılan adaylar, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri ile yeni yapılan değişikliğe göre Eğitim bilimleri ve genel kültür konularından sınava alınacaklardır.” ifadesini kullandı.

SÖZLÜ SINAV KONULARINDA DEĞİŞİKLİK

Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun “7.Sözlü Sınav” başlıklı 7.3. maddesinin değiştirildiği belirtilirken ilgili değişiklik sonrasında maddenin; “Sözlü sınavda adaylar, Eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.” olduğu açıklandı.

Başvuru Şartları

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı içerisinde 500 engelli öğretmen ataması da gerçekleşecek. Engelli öğretmen atamaları için kontenjanların ilanı 14 Haziran'da başvuru süreciyse 18 ile 22 Haziran arasında gerçekleşecek. Atamaların yapılması için belirlenen tarih 27 Haziran 2018 oldu.