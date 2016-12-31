2016 ALES sonbahar sonuçları osym.gov.tr sonuç sorgulama sayfası

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) güz dönemi sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ALES sınav sonuçları sınava giren binlerce kişinin erişimine açıldı. Üniversite mezunu olmuş adayların kariyerlerinde daha iyi bir konuma yükselmek için girdikleri ALES 30 Aralık akşamı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından 1 sorunun da iptal edildiği belirtildi. ALES sonbahar dönemi 18 Aralık 2016'da 81 il merkezi ile Bişkek'te (Kırgızistan) uygulandı. ALES'ten kaç puan aldığınızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

2016-ALES Sonbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması

18 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Sözel-2 Testindeki 24. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları, 30 Aralık 2016 tarihinde saat 22:35'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

YÜKSEK LİSANS'TA ALES'İN ÖNEMİ BÜYÜK

Tezli ve Tezsiz yüksek lisans başvurusu yapmak isteyen adayların puan sahibi olma zorunluluğu bulunan ALES, son zamanlarda akademik kariyer yapmak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Üniversiteye yapılan yüksek lisans başvurusunun akabinde, ALES puan bilgilerinin talep edildiği adaylar, sıralama kriterlerine almış oldukları bu puan ile girebilmektedir. Bu kriterin dışında, diploma notu, mülakat sonuçları ve bazı dönemlerde bilim sınavı sonuçlarına bakan yüksek lisans jürisi, çoğunlukla ALES puanına önem vermektedir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yüksek lisansta en az yüzde 50'lik bir paya sahip olan ALES puanı, YÖK tarafından yönetmelik çerçevesine alınmıştır. İşte YÖK'ün yönetmeliğinde yer alan o detay;

“ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.”

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. Çünkü sonucu sadece Türkiye’de kabul edilen bir sınavdır.

Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken ALES sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevler almak, yüksek lisans öğrencisi olmaya hak kazanmak ya da akademik personel olmaya yaklaşabilmek, akademik kariyere giriş yapabilmek için veya çeşitli üniversite fakültelerinde ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına girebilmek adına yapılır. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, lisans eğitimi devam eden veya lisans eğitimini tamamlamış kişilerin başvurduğu bir sınav olan ALES, her sene ülkemizde birçok sınav merkezinde iki döneme ayrılarak yapılır. Bu dönemler bahar ve güz dönemleridir. Toplam iki kere yapılan sınavların güz dönem sınavı 18 Aralık 2016 tarihinde Pazar günü saat 09.30-12.30 arasında gerçekleştirildi. Bu dönemler ALES İlkbahar Sınavı ve ALES Sonbahar Sınavı olarak adlandırılır.