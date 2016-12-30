2016 ALES sonuçları açıklandı!
2016 yılında düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sınav sonucu açıklandı.
18 Aralık tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.
Adaylar, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.
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